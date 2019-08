Telecamera di sorveglianza WiFi Full HD Keyke a soli 17 euro

Cinema - in arrivo le Telecamera di sorveglianza nelle sale : I Cinema saranno autorizzati a installare telecamere di sorveglianza per identificare chi prova a registrare un film con il proprio telefono. Come riportato da Dday, è questo il contenuto di un emendamento approvato al Senato durante la discussione sul decreto Cultura per tutelare maggiormente il mondo del Cinema contro la pirateria. Si tratta di una nuova misura che, se approvata in maniera definitiva, dovrebbe aiutare a contrastare il ...