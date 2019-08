Fonte : today

(Di lunedì 26 agosto 2019) 'Noto' ha 'pesato' l'appeal elettorale del presidente del Consiglio: un suovolerebbe addirittura all'11...

Today_it : Sondaggi, croce e delizia per Giuseppe Conte: al top solo se fa un partito 'tutto suo' - novasocialnews : Sondaggi, croce e delizia per Giuseppe Conte: al top solo se fa un partito 'tutto suo' #novasocialnews #nonstopnews… - fiorillivico : @MediasetTgcom24 I 5S , non andranno mai al voto . Prima della crisi di governo , i sondaggi li davano al 5 % , pe… -