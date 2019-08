Sicilia : ‘Dal futurismo al neorealismo’ - lectio magistralis di Vittorio Sgarbi : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – “Dal futurismo al Neorealismo” è il titolo della lectio magistralis che Vittorio Sgarbi terrà il 30 agosto nel cortile del Convitto delle Arti di Noto. L’appuntamento, curato da Sicilia Musei, è previsto alle ore 20.00 ed è ad ingresso gratuito. ‘Dal Trecento all’Ottocento, fino a Tiepolo e Canova – scrive Sgarbi nell’introduzione del suo libro – ...

Sicilia : dissesto idrogeologico - dalla Regione 70 milioni per i centri abitati : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – In arrivo altri settanta milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio in Sicilia. Lo ha deciso il governo regionale che ha rimodulato le risorse del ‘Patto per il Sud – Fondo di sviluppo e coesione”, destinandole a 19 opere in centri abitati per prevenire fenomeni franosi. Il Piano degli interventi è stato predisposto dalla Struttura commissariale contro il dissesto ...

Sicilia : dissesto idrogeologico - dalla Regione 70 milioni per i centri abitati (2) : (AdnKronos) – E ancora: Provincia di Catania, tre interventi San Gregorio di Catania (mitigazione rischio idrogeologico della collina – Monte Catira – e opere connesse alla realizzazione della via di fuga dei paesi etnei), 1,1 milioni di euro; Castel di Judica (centro abitato di Serro Calderaro), 1,1 milioni di euro, Piedimonte Etneo (regimentazione acque all’interno del centro abitato, vie Cassisi, Notara, Roma, Bellini, ...

Maltempo in Sicilia : violento acquazzone - allagate le rampe dell’ospedale di Ragusa : Il violento acquazzone che si è abbattuto su Ragusa nel primo pomeriggio ha causato disagi all’ospedale Maria Paternò Arezzo che ospita i reparti di Ostetricia e Ginecologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Utin, Oncologia e l’Hospice. La pioggia si è infiltrata in una delle rampe interne di scale, allegandone una parte. Sul posto la squadra tecnica dell’Azienda sanitaria locale e i vigili del fuoco, come conferma il manager ...

Luca Parmitano dallo spazio continua a omaggiare la Sicilia : Luca Parmitano torna a portare in alto la sua Isola: la Sicilia. L’astronauta Siciliano è attualmente in missione nella stazione spaziale internazionale e, come si vede sul suo profilo Facebook, di certo non può che mancargli la sua Sicilia. “Un omaggio alla mia isola e ai miei amici in Sicilia”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook l’astronauta di Paternó Luca Parmitano, attualmente in missione nello spazio, postando ...

Si addormenta sul materassino in Calabria e si risveglia in Sicilia. Salvato dalla Guardia Costiera : Si addormenta sul materassino in Calabria e si sveglia in Sicilia. Un ragazzo di 28 anni è stato Salvato nello Stretto di Messina dagli uomini della Guardia Costiera dopo essere stato trascinato a largo dalle correnti con il suo materassino nella giornata di ieri.L’uomo si era appisolato sul materassino galleggiante a Scilla; di lui si erano perse le sue tracce nel pomeriggio di sabato quando un amico ha avvertito la Capitaneria di ...

Eruzione Etna : Nasa stregata dal vulcano Siciliano : La Nasa stregata dall'Etna, il vulcano siciliano, Le foto delle ultime eruzioni del vulcano, il 27 2 28 luglio

Sicilia : risorse idriche - dalla Regione 40 milioni per tre opere nel palermitano : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Oltre quaranta milioni di euro per finanziare l’ammodernamento di tre importanti opere irrigue in provincia di Palermo. Li ha ottenuti il governo Musumeci nel corso dell’ultima seduta del Cipe, alla quale ha partecipato il presidente della Regione. Si tratta di una rimodulazione di somme non utilizzate che avrebbero dovuto sostenere il progetto ‘Derivazione dal Fiume Belice destro e ...

40 ANNI DI MEETING/ Dalla Sicilia a Rimini per un giudizio sul quotidiano : Era il 23 agosto del 1980 quando prendeva il via la prima edizione del MEETING per l'amicizia tra i popoli. Il racconto di chi c'era

Sicilia : dalla Regione in arrivo due milioni per centri antiviolenza e case rifugio : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - Arrivano oltre due milioni di euro per case-rifugio e centri antiviolenza e per fornire assistenza, a tutto campo, alle donne e ai loro figli minori. La Regione Siciliana ha, infatti, pubblicato i bandi per finanziare interventi a favore delle vittime di abusi e per so

Trivelle - dalla Regione Siciliana ok a permessi di ricerca nella terra di Montalbano : Le Trivelle nella terra dei commissario Montalbano. La Regione Siciliana ha dato il via libera alla richiesta avanzata dalla Panther Oil. È la stessa società texana che voleva cercare idrocarburi nella Val di Noto nel 2007. All’epoca le Trivelle vennero bloccate da una mobilitazione popolare appoggiata anche da Andrea Camilleri, l’inventore del commissario Montalbano. Ed è proprio dove sono girate le puntate della fiction ...