Salvini apre il forno per Di Maio

Figlio di Salvini su moto d’acqua della polizia - la Procura di Ravenna apre indagine : Dopo le polemiche politiche, arriva anche l'intervento della magistratura sull'episodio che ha visto il Figlio di Matteo Salvini fare un giro in mare su una moto d’acqua della polizia di Stato a Milano Marittima. La Procura di Ravenna, competente per territorio, infatti ha deciso di aprire un fascicolo di indagine sul caso per accertare eventuali mancanze e abusi. Lo si evince dalla richiesta giunta sulle scrivanie del ministero dell'Interno, su ...

Salvini : "La via maestra è il voto" Ma apre al M5S : "Ragioniamoci..." : "Ero consapevole di un governo fermo, ma se si vuol far ripartire il Paese noi siamo pronti senza pregiudiziali senza guardare indietro". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella Segui su affaritaliani.it

Governo - il Pd apre al M5s ma dice no a un Conte bis | Salvini : inciucio | Pressing di Mattarella - iniziate le consultazioni : cresce il "partito del non voto" : Zingaretti apre alla trattativa con i Cinque Stelle proponendo un programma di cinque punti e chiedendo massima discontinuità rispetto al passato. I pentastellati si sono riservati di parlare solo dopo l'incontro con il capo dello Stato

Migranti - Salvini attacca Trenta : “Prove di inciucio Pd-M5s riaprendo porti”. La ministra : “Inqualificabile tentativo di screditare Difesa” : Matteo Salvini accusa Elisabetta Trenta di aver dato il via alle “prime prove tecniche di inciucio Pd-5 Stelle sulla pelle degli Italiani, riaprendo i porti e chiudendo un occhio sulle Ong”. La ministra replica definendo “inqualificabile” il “tentativo di screditare non solo me ma l’intera Difesa“. La sua risposta è affidata a un duro post che conclude: “Impara a rispettare il ruolo delle istituzioni e a ...

Crisi di governo - via alle consultazioni : si parte con Casellati - poi Fico | Zingaretti apre : "Cinque punti per trattare con il M5s"| Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Matteo Salvini - M5S lo scarica e apre al Pd : «Leader leghista inaffidabile» : «Dobbiamo isolare Salvini, dobbiamo fargli male» ripete Beppe Grillo. Salvini addio, ora la prima mossa tocca al Pd. Se accordo sarà, dovrà essere sancito con un contratto...

