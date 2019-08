Reddito | quattro navigator della Campania in sciopero della fame contro De Luca | “Non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Nuova protesta dei 471la decisione del governatore Vincenzo Dedi non firmare la convenzione con Anpal Servizi necessaria perché i vincitori del concorso possano iniziare il loro percorso formativo e lavorativo. Indispensabile per dare il via al Patto per il lavoro che costituisce la fase due delle legge suldi cittadinanza, che incoinvolge 170mila famiglie. Da oggi a turno saranno in presidio permanente davanti a Palazzo Santa Lucia, sedeRegione. Edi loro – Ilenia De Coro, Fabrizio Greco, Giuseppe Bianco e Carlo De Gaudio – hanno iniziato lo. Nei giorni scorsi De Gaudio aveva scritto una lettera al capo dello Stato Sergio Mattarella: “Gli ricordiamo che se passa il principio che una legge nazionale può essere disapplicata da una Regione per il volere e gli interessi di un ...

