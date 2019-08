Palermo : uomo trovato morto in casa - indagano i carabinieri : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - E' giallo ad Altofonte, piccolo comune alle porte di Palermo, dove i carabinieri indagano sulla morte di un uomo, Salvatore 'Totò' Polizzano, di 69 anni, trovato senza vita nel suo appartamento di via Veronica. L'uomo è stato trovato riverso a terra con del sangue sul

Palermo : uomo trovato morto in casa - indagano i carabinieri : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – E’ giallo ad Altofonte, piccolo comune alle porte di Palermo, dove i carabinieri indagano sulla morte di un uomo, Salvatore ‘Totò’ Polizzano, di 69 anni, trovato senza vita nel suo appartamento di via Veronica. L’uomo è stato trovato riverso a terra con del sangue sul capo. Disposta l’autopsia che sarà eseguite nelle prossime ore. Gli inquirenti cercano di fare luce sulle cause ...

L’uomo del giorno – Beppe Mascara - l’idolo di Catania : quel gol a Palermo passato alla storia… : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” dedica oggi spazio al calcio di provincia. Ad uno di quei calciatori nostalgici che hanno lasciato il segno in una città passionale come Catania: Beppe Mascara. Ritiratosi da qualche anno, ha appunto toccato il suo apice con la maglia dei siciliani, diventando protagonista della promozione in Serie A e delle successive stagioni nell’olimpo del calcio italiano. ...

Palermo - uomo si schianta in auto mentre era in diretta Facebook : morto uno dei due figli : Una mano sul volante, nell'altra lo smartphone per girare una diretta Facebook. Privo di cintura di sicurezza, con lo sguardo sempre puntato sullo schermo del telefonino per controllare bene l'inquadratura che dalla strada si spostava alternativamente sugli amici, sui figli o su qualsiasi passeggero a bordo con lui. Anche venerdì notte era in diretta sui social network poco prima dell'incidente costato la vita ad uno dei suoi due figli: l'altro, ...