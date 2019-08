Firmato accordo tra Mediaset e Amazon Prime Video per ' Made in Italy'

Carige - Firmato l’accordo per la soluzione privata di salvataggio : È stato firmato l'accordo per la soluzione privata nel salvataggio di Carige . Ci sarà l’aumento di capitale da 700 milioni, verranno emessi warrant e un nuovo prestito subordinato

Usa - Trump annuncia : “ Firmato accordo per vendere più carne bovina americana nell’Unione europea” : “Oggi firmiamo un accordo rivoluzionario che renderà più facile l’esportazione di carne americana nell’Unione Europea”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha annuncia to alla Casa Bianca l’intesa tra Usa e Ue che risolve definitivamente i vecchi contenziosi sulle esportazioni di carne bovina americana . “È una vittoria immensa” per gli allevatori statunitensi, ha esultato il tycoon, sostenendo che ...

Tim e Vodafone - Firmato l'accordo per condividere le torri e sviluppare il 5G : Tim e Vodafone hanno firmato l'accordo di condivisione delle torri in Italia. I due gruppi avranno una quota paritetica del 37,5% della nuova società che verrà poi incorporata da...

In Sudan i militari e i civili hanno Firmato il primo dei due documenti parte dell’accordo per la condivisione del potere : A Khartoum, la capitale del Sudan, civili e militari hanno firmato la “dichiarazione politica”, uno dei due documenti parte dell’accordo per la condivisione futura del potere, trovato per mettere fine alle violenze e allo stallo successivi alla destituzione dell’ex presidente