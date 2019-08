Fine dell’amore fra Sam Claflin e sua moglie Laura dopo sei anni di matrimonio

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 26 agosto 2019) Carlo Lannaseidi amore è finita, senza troppi drammi, la storia d'amore fra l'attore SamHaddock, l'annuncio su instagram Questa è l’estate delle separazioni vip.quella eclatante di Liam Hemsworth e Miley Cyrus, si aggiunge quella di SamHaddock. I dueseidi amore, lo scorso lunedì, hanno annunciato la loro separazione ufficiale. Da sempre schivi e lontani dal flash dei fotografi, la coppia si è conosciuta nel 2010 sul set di "My Week with Marylin" per sposarsi poi nel 2013. Samè conosciuto sia per la sua partecipazione al film "Io prima di te" che per laquadrilogia di "Hunger Games". La notizia della separazione arriva senza clamore, in una serie di storie che l’attore inglese ha pubblicato sul suo profilo instagram. "e io abbiamo deciso di separarci. Andremo avanti con le nostre vite senza ...

