Dolunay | spoiler | Leman sospetta dei coniugi Aslan a causa di Pelin e Deniz

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) I pomeriggi estivi di Canale 5 continueranno ad essere occupati dalla telenovela Bitter Sweet - Ingredienti d’amore fino al 13 di settembre 2019, data in cui è prevista la messa in onda della puntata finale. Le anticipazioni degli appuntamenti in programma la settimana prossima dicono che la menzogna di Ferite Nazli Piran per ottenere l’affidamento di Bulut rischierà di venire a galla quando ormai la coppia avrà con sé il bambino. La cuoca e l’architetto, oltre agli Onder, dovranno stare attenti aTuran e. L’ex fidanzata del ricco imprenditore, dopo non essere riuscita a far separare del tutto i, metterà in cattiva luce la chef. In particolare la complice di Hakan desterà dei sospetti alla signoraal punto che, dopo aver avuto una conversazione con lei e, crederà che Ferit si sia sposato troppo in fretta. L’anziana donna, adella Turan ...

