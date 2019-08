Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Unè crollato a Quartu Sant’Elena, in provincia di, sfiorando la tragedia. L’albero è cadutoe apparentemente senza una causa precisa, colpendo diverse persone tra cui alcuni minori. NelParodi in quel momento era inunadi compleanno con diverse famiglie e bambini. Cinque le persone portate d’urgenza in pronto soc: quattro bambini e un papà, ma altre potrebbero arrivare autonomamente. Il crollo è avvenuto attorno alle 19,30, scatenando il terrore e crisi di panico. L’albero si è sradicato all’improvviso, cogliendo di sorpresa le numerose persone che stavano partecipando ai festeggiamenti. Il padre rimasto contuso ha coperto il figlio di due anni con il corpo, per evitare che rimanesse sotto il tronco. Immediato l’intervento dei soccorsi: 118, Vigili del Fuoco, carabinieri e polizia. I feriti sono ...

MediasetTgcom24 : Pino crolla in un parco, bambini feriti nel Cagliaritano #cagliari - Andrea03467122 : RT @fattoquotidiano: Cagliari, pino cade improvvisamente in un parco mentre era in corso una festa di compleanno: feriti quattro minori e u… - SimonaSpnz : RT @fattoquotidiano: Cagliari, pino cade improvvisamente in un parco mentre era in corso una festa di compleanno: feriti quattro minori e u… -