Angelina Jolie apre un canale YouTube per “raccontare” il suo impegno umanitario

La mamma è sempre la mamma : l'emozione di Angelina Jolie che lascia Maddox al college

Angelina Jolie : «Il mondo ha bisogno di donne "cattive"»

Angelina Jolie : ‘Al mondo c’è bisogno di più Cattive’ : Angelina Jolie, l’attrice non ha dubbi: c’è bisogno di più donne cattive. Ecco le dichiarazioni della nuova star del MarvelL'articolo Angelina Jolie: ‘Al mondo c’è bisogno di più Cattive’ proviene da TenaceMente.com.

Angelina Jolie : "Non c'è niente di più affascinate di una donna con obiettivi e opinioni" : A breve di nuovo al cinema con il sequel di Maleficent, Angelina Jolie è tornata a battagliare per i diritti delle donne dalle pagine di ELLE Usa.L'ex moglie di Brad Pitt, madre di sei figli, si è appellata all'audacia femminile.prosegui la letturaAngelina Jolie: "Non c'è niente di più affascinate di una donna con obiettivi e opinioni" pubblicato su Gossipblog.it 06 agosto 2019 10:06.

Angelina Jolie nel cast di Eternals : 'Lavorerò duro - non vedo l'ora di iniziare' : Il San Diego Comic-Con 2019, la più grande convention annuale multi-genere americana riservata al mondo delle arti, ha reso nota la prima fotografia del cast ufficiale di Eternals. Quest'ultimo farà parte della lineup della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, un media franchise incentrato su una serie di film di supereroi. La foto in questione, diffusa dalla rivista Entertainment Weekly, immortala gli attori protagonisti del film di Chloe ...

Shiloh - la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt diventa un ‘maschietto’ : la trasformazione : Il 27 maggio Shiloh Jolie Pitt ha compiuto 13 anni e mamma Angelina Jolie le ha fatto un regalo speciale. Per lei ha affittato una il Basement, l’unica escape room di Los Angeles dove attori ricreano atmosfere da film horror. Un regalo speciale per la ragazzina che giocava a calcio sotto gli occhi di mamma e papà. Nata tra le dune della Namibia, Shiloh è stata la prima figlia naturale della coppia. Dicono sia sempre stata “innamorata” di ...

Angelina Jolie irresistibile nel nuovo spot Guerlain : Angelina Jolie appare in lingerie su un balcone di Parigi mentre gira il nuovo spot per Guerlain. Angelina Jolie, l’attrice mette da parte i problemi causati dal recente divorzio da Brad Pitt e si concentra sul lavoro… La star di Hollywood è più bella che mai sul set di una pubblicità. Eleganza e bellezza non mancano ... Leggi tuttoAngelina Jolie irresistibile nel nuovo spot GuerlainL'articolo Angelina Jolie irresistibile nel ...

Se Angelina Jolie è malefica - Elle Fanning è Aurora

Angelina Jolie per l’estate affida i figli a Brad Pitt : Angelina Jolie e Brad Pitt, per i due attori ritorna il sereno dopo un accordo sulla custodia dei figli. Angelina Jolie si concentra sulla carriera e chiede a Brad Pitt di occuparsi dei figli. Visualizza questo post su Instagram Un ... Leggi tuttoAngelina Jolie per l’estate affida i figli a Brad PittL'articolo Angelina Jolie per l’estate affida i figli a Brad Pitt proviene da TenaceMente.

Brad Pitt - che trascorrerà l'estate a Los Angeles con i figli (senza Angelina Jolie) : Piccolo passo in avanti nella storia (ormai) infinita del post-divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt

“Angelina Jolie vuole riprendersi la sua carriera : ha chiamato Brad Pitt per affidargli i figli : Angelina Jolie e Brad Pitt hanno ufficializzato il loro divorzio nell’aprile scorso e, anche se un accordo definitivo sembra ancora lontano tra i due che da tempo si fronteggiano a colpi di avvocati, una fonte ha rivelato al Sun che ci sono segnali di riavvicinamento. E ad unirli di nuovo sembra essere proprio lo stesso motivo che li ha portati alla rottura del loro matrimonio: la gestione combinata di figli e carriera. All’epoca ...

Angelina Jolie sceglie la carriera e affida i figli a Brad Pitt : Dopo aver sacrificato la sua carriera per fare la madre mentre l'ex marito accettava ruoli sempre più prestigiosi che lo tenevano lontano da casa per mesi, ora l'attrice ha deciso di ritornare sul set. Angelia Jolie e Brad Pitt hanno ufficializzato il divorzio nell'aprile di quest'anno, ma molto resta ancora da fare per raggiungere un accordo su alcuni termini della loro separazione, in primis i figli che al momento sono ...

Millie Bobby Brown da Stranger Things alla Marvel con Angelina Jolie - : Niccolò Sandroni Millie Bobby Brown sarà nel prossimo cinecomics della Marvel The Eternals. Insieme a lei Angelina Jolie, Richard Madden e Keanu Reeves Millie Bobby Brown, grazie al successo di Stranger Things, è lanciata nel firmamento delle star di Hollywood, inevitabile quindi il suo ingresso nell’universo Marvel. Di recente Millie Bobby Brown ha fatto parte di Godzilla II: King of the monster, primo film per l’attrice, ed è stata ...

Angelina Jolie e il legame speciale con Jacqueline Bisset : Angelina Jolie ha un nuovo film in uscita, la seconda parte di