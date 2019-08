Lazio e Atalanta partenza sprint | è il giorno di Sinisa

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 25 agosto 2019)rispondono a Juve e Napoli vincendo con modalita' diverse in trasferte grazie alle doppiette di Immobile e Muriel. Lastravince in casa Samp, l'soffre e rimonta a Ferrara. La serie A si apre con un primo turno scoppiettante. Il Milan perde a Udine confermando i problemi di Giampaolo, mentre la Roma si butta via all'Olimpico: tre volte in vantaggio si fa sempre raggiungere dal Genoa. Una doppietta di Zaza lancia il Torino mentre il Brescia vince a Cagliari nel derby di Cellino e l'unico pari e' tra Verona e Bologna con l'applaudito ritorno in panchina di Mihajlovic. Dopo l'errore di ieri sul rigore per il Napoli anche stasera perplessita' suscitano alcune decisioni del Var. "Sul gol non gol e sul fuorigioco non si discute piu', il problema e' quando entra il fattore umano...", dice alla Domenica Sportiva Marcello Nicchi, all'indomani delle polemiche per ...

