Stromboli - l'assedio dei turisti "mordi e fuggi". Ogni giorno i barconi portano 2000 persone contemporaneamente. : Dopo lo stop alle salite sul vulcano, la corsa a vedere l'eruzione dal mare. La protesta: "Situazione ingestibile, allarme sicurezza". Aliscafi costretti spesso a dover attendere per attraccare

Tav - Toninelli sotto assedio tra palestra e tutor : «Grazie ai miei no si farà a condizioni migliori» : «Non sono interessato alle poltrone», dice Danilo Toninelli appena (ovvero tutti i giorni con cadenza ore pasti) Matteo Salvini lo accusa di essere «inadeguato». E quindi oggi...

No Tav - l’assedio al cantiere senza violenze : “Da 30 anni ci difendiamo e resistiamo” : È iniziata alle 13.30 e finita alle 20 la marcia ‘No Tav‘ che ha visto oltre 10.000 persone attraversare insieme le strade e i sentieri che dal ‘Festival Alta Felicità’ di Venaus raggiungono il cantiere della Tav di Chiomonte. Due recinzioni con filo spinato a separare il cantiere dai manifestanti e 500 agenti delle forze dell’ordine schierati in tenuta anti-sommossa per impedire ai presenti di raggiungere il cantiere. Nonostante ...

Roma - sgombero palazzo occupato a Primavalle : inizia lancio di oggetti verso la polizia dopo l’assedio notturno : Almeno 200 persone fuori, circa 60 barricate all’interno per scongiurare l’irruzione della polizia. Nella struttura che un tempo era un istituto agrario, in via Cardinal Capranica, a Primavalle, è iniziato lo sgombero lo alla vecchia destinazione d’uso, programmato da tempo dalla Prefettura di Roma. Trecentoquaranta le persone, per lo più stranieri e molti minori, che da 19 anni hanno trasformato questa vecchia scuola in un vero e proprio ...

L’assedio - il nuovo programma di Daria Bignardi dal 16 ottobre sul Nove : L’Assedio è il titolo del nuovo programma condotto da Daria Bignardi che andrà in onda sul Nove a partire dal 16 ottobre

Palinsesti Discovery 2019/2020 : dall’«assedio» di Daria Bignardi a «The Real Housewives» : La premessa (e promessa) è di «continuare a raccontare la Realtà toccando le emozioni del pubblico», dice l’ad di Discovery Italia Alessandro Araimo alla presentazione dei Palinsesti per la stagione 2019/2020. Il trend, del resto, continua a segnare il segno più per i tredici canali del gruppo (+ 7% di share nell’ultimo semestre rispetto all’anno precedente), e in particolare per le due reti ammiraglie: Nove che cresce al 10%, Real Time al 9%. ...

