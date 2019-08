Incidente nel Torinese | auto sbanda e uccide coppia in moto

Brescia - vittima di un Incidente nel 1988 : muore dopo 31 anni di coma : Ignazio Okamoto aveva 22 anni quando rimase coinvolto in un incidente stradale. Da allora i genitori lo hanno accudito in casa, lasciando anche il lavoro

Incidente in A14 nel tratto Pineto Città Sant'Angelo - una persona e morta e una ferita : Pescara - Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un Incidente stradale avvenuto al km 357 dell'autostrada A14, all'interno della galleria Fonte da Capo, tra Pineto e Pescara nord-Città Sant'Angelo, in carreggiata sud. Una sola l'auto coinvolta nell'Incidente. La persona ferita è stata trasportata in ospedale a Pescara con l'elisoccorso. Proprio per consentire l'intervento ...

Si sveglia dopo 8 giorni di coma dall'Incidente e scopre che il marito è morto nello schianto : Si sveglia dopo otto giorni di coma in seguito ad un incidente e scopre che il marito è morto nello schianto. È questa la triste vicenda che ha coinvolto Valentina Michelli, trentatreenne originaria di Partinico, gravemente ferita in un incidente stradale a Terrasini, in provincia di Palermo, in cui ha perso la vita il marito. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia. nello scontro tra la moto sulla quale ...

Incidente mortale nel Casertano : giovane padre ucciso da un pirata della strada : Ennesima tragedia della strada. Questa volta a macchiarsi di sangue è stato il Comune di Castel Volturno, piccolo centro abitato della provincia di Caserta. Il sinistro si è verificato in via delle Acacie, nei pressi del villaggio Coppola Pinetamare, a poca distanza dal rinomato centro sportivo di allenamento della SSC Napoli. A perdere la vita, intorno alle ore 20:30 di ieri sera, sabato 17 agosto, è stato Giorgio Galiero, di appena 34 anni, il ...

Incidente nucleare in Russia - esami su personale sanitario coinvolto nell’esplosione : livelli di radioattività nella norma : L’esame medico effettuato sul personale sanitario che ha curato le vittime dell’Incidente presso la base militare nella regione di Arkhangelsk, in Russia, non ha riscontrato livelli di radioattività superiori alla norma. Lo ha reso noto il servizio stampa del dicastero della Sanità russo, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. “livelli di radioattività superiori la norma non sono stati riscontrati, e gli ...

La denuncia dei medici russi : "Non sapevamo che i feriti nell'Incidente nucleare fossero radioattivi" : I medici che hanno soccorso i feriti causati dallo scoppio del misterioso missile nel poligono di tiro di Severodvinsk non sono stati avvisati dalle autorità che avevano a che fare con pazienti esposti alle radiazioni. Lo rivela il Moscow Times. Il quotidiano in lingua inglese ha parlato con cinque membri dello staff dell’ospedale regionale di Arkhangelsk (compreso due medici) che hanno raccontato che i feriti sono arrivati ...

Promessa del volley muore in un Incidente stradale nel frusinate : Tornavano da una festa tra amici quando l'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada, in un dirupo, in località Vuotti ad Arpino. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo alla Promessa della pallavolo Stella Tatangelo di Sora. La ragazza è deceduta sul colpo. A rimanere gravemente ferito anche il fidanzato che era alla guida della macchina e tre amici seduti nella parte posteriore. Sul posto per tutta la notte hanno lavorato i ...

Lutto nel mondo del calcio - tragico Incidente : perde la vita un giovane giocatore : Gravissimo Lutto nel mondo del calcio, un giovanissimo giocatore (20 anni) ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale. Il suo nome era Marco Calderaro, giocava nei dilettanti dello Scalea. Il giovane, per cause accin corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo della propria vettura che è andata a schiantarsi contro il guardrail nei pressi dello svincolo di Montalto Uffugo.L'articolo Lutto ...

Tragico Incidente stradale nel potentino : muore un bimbo di 4 anni - feriti i genitori : Un bimbo di soli quattro anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Balvano-Vietri, nel potentino. L'auto su cui viaggiava il piccolo insieme ai suoi genitori sarebbe finita nella corsia opposta, andando a schiantarsi contro il guardrail. La madre e il padre del bambino sono rimasti feriti nello schianto.Continua a leggere

Roma - resta disabile dopo Incidente : insulti e minacce nel condominio ad un 36enne : Da Roma arriva una brutta storia di cronaca. Simone Rapisarda, ex fornaio 36enne si è ritrovato paralizzato da un giorno all'altro. Ritornato a casa dall'ospedale, dopo l'incidente avvenuto lo scorso ottobre, ha chiesto ed ottenuto la sostituzione del vecchio ascensore di condominio. La sua sacrosanta richiesta, però, ha fatto storcere il naso ad alcuni vicini di casa e la famiglia dell'uomo ha ricevuto un messaggio crudele, carico ...

Cosenza - Incidente dopo il lavoro : auto con 6 persone finisce nella scarpata - 2 morti : incidente stradale nella serata di martedì a Longobucco. Un'auto con a bordo sei persone è finita, per motivi ancora da chiarire, in una scarpata. Il conducente è morto sul colpo, un passeggero durante il trasporto in eliambulanza in ospedale. Feriti gli altri quattro passeggeri. Lutto cittadino nel paese della provincia di Cosenza.Continua a leggere

Bologna - tir si schianta su un cantiere sulla A14 : uccisi due operai di Autostrade. Un altro Incidente nel tratto "maledetto" : Due operai che lavoravano per conto di Autostrade sono morti, investiti da un Tir che ha invaso un cantiere allestito nel tratto bolognese della A14, a Borgo Panigale. Un altro terribile incidente in...

Incidente nella notte a Comiso : 3 feriti : Incidente stradale autonomo la notte scorsa intorno alle ore 2,55 sulla Sp 20 a Comiso. Tre i feriti che viaggiavano a bordo di una Peugeot 4008