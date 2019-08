E ora il M5S ha paura  di votare con Rousseau  sul governo con i dem

Il Pd si riunisce al Nazareno per lavorare al programma del governo con il M5S : Il Partito Democratico è al lavoro sul programma di governo. Mentre si susseguono i botta e risposta tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio sul nome del presidente del Consiglio, e i renziani assicurano il loro sostegno anche in caso di Conte bis, al Nazareno sono iniziati i lavori dei sei tavoli che si occuperanno dei dossier da mettere a disposizione del segretario Dem nella trattativa per la formazione dell’esecutivo con Giuseppe ...

Landini tifa per il governo M5S-Pd e promuove Conte : ‘Ha dimostrato coraggio’ : Il nodo del nome del nuovo Premier del possibile governo giallorosso continua a dividere M5S e Pd, impegnati in queste ore in una trattativa serrata per cercare di dare vita ad un nuovo esecutivo. Il leader pentastellato Luigi Di Maio ha messo sul tavolo quello di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio uscente del governo gialloverde a cui la Lega di Matteo Salvini ha deciso di staccare la spina. I Dem, da parte loro, hanno inizialmente ...

Crisi - la diretta – Pd-M5s - braccio di ferro sul premier. Conte al G7 : “Non è questione di persone - ma di programmi”. E chiude alla Lega. Renzi : “Salvini quasi ko - ora responsabilità” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E l’ex presidente del Consiglio, arrivato a Biarritz per il G7, ha rotto un ...

Sondaggi elettorali GPF : cala la Lega - su M5S e PD : Sondaggi elettorali GPF: cala la Lega, su M5S e PD La politica, per quest’anno, non è andata in vacanza. La crisi di governo ha “costretto” anche gli istituti demoscopici a mantenere il ritmo di pubblicazione. Uno degli ultimi disponibili è quello di GPF research, commissionato dall’Ansa. Il Sondaggio, con le rilevazioni effettuate tra il 20 e il 21 agosto, vede la discesa della Lega e la salita di PD e Movimento 5 ...

Emanuele Fiano e Pietro Grasso - l'incubo del toto-ministri di Pd e M5s : dove hanno il coraggio di piazzarli : Oggi il governo Pd-M5s sembra un po' più lontano, e con rinnovato vigore si torna a parlare, clamorosamente, di un ritorno di fiamma tra grillini e leghisti. Ma le trattative proseguono, e prima dei programmi come sempre vengono le poltrone. Sul premier avrà l'ultima parola Sergio Mattarella, sui mi

Salvini continua il corteggiamento. Ma il M5S per ora dialoga con il Pd : "Chi la dura la vince" è uno dei motti di Matteo Salvini. Il segretario leghista non intende abbandonare il campo prima della fine della battaglia. Ed è così che appare in diretta Facebook e, rivolto ai suoi sostenitori, spiega quanto già anticipato ieri dopo le consultazioni al Colle, spingendosi anche un po' oltre nell'offerta ai 5 stelle di un governo "stabile che duri anni". "Farò di tutto per evitare che nasca un governo Pd-M5s" che "sta ...

Aria di ottimismo tra Pd-M5s - buona la prima. ora la palla a Di Maio-Zingaretti : Voi garantiteci il taglio dei parlamentari. E voi chiudete definitivamente il forno con la Lega. Così è iniziato il primo confronto tra Movimento 5 stelle e Pd per la creazione di un nuovo governo. Alle 2 del pomeriggio, in una sala del gruppo pentastellato alla Camera, si sono seduti al tavolo da una parte il vicesegretario Pd Andrea Orlando e i capigruppo di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci e dall'altra i capigruppo ...

Sondaggi elettorali Tecné : crisi di governo - M5S in crescita. Cala la Lega : Sondaggi elettorali Tecné: crisi di governo, M5S in crescita. Cala la Lega Sondaggi elettorali – La crisi di governo, seguita alla rottura tra Movimento 5 Stelle e Lega, rappresenta certamente un elemento interessantissimo dopo il quale misurare le intenzioni di voto degli italiani. Tanto più perché a fronte della possibile nascita di un nuovo governo, non si può escludere che si torni al voto nel giro di poco tempo. E quindi è ...

Crisi governo - avanti trattativa M5S-Pd. Sì al taglio dei parlamentari. ora incontro Di Maio-Zingaretti : Terminato il primo incontro tra le delegazioni. Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Non andiamo a tavoli con altre forze politiche». Si lavora per arrivare a «un programma condiviso»

Pensioni ultima ora : cancellazione Quota 100 - le posizioni M5S-Pd : Pensioni ultima ora: cancellazione Quota 100, le posizioni M5S-Pd Pensioni ultima ora: lo scenario di un possibile cambio di esecutivo rischia di mettere in discussione l’attuale quadro normativo in ambito previdenziale. Il passaggio da un governo composto da M5S e Lega ad un esecutivo sostenuto da M5S, Pd e LeU potrebbe portare delle novità in tal senso. Pensioni ultima ora, che ne sarà di Quota 100? Il governo Conte ha infatti ...

Di Battista : “Se andiamo al voto ora - valanga di consensi per M5s. Aperture Lega sono buona cosa - Zingaretti teme Renzi. Alziamo la posta” : “Il Movimento 5 stelle ha oggi un potere contrattuale immenso”. Proprio mentre i capigruppo 5 stelle e Pd si sedevano al tavolo per iniziare le trattative e provare a far partire il governo giallorosso, l’ex deputato M5s e tra i più influenti dentro il Movimento Alessandro Di Battista ha scritto un post che sembra voler riaprire tutte le strade. Fin dall’inizio delle crisi, il grillino si è esposto con i suoi chiedendo il ...

I punti d’incontro tra M5s e Pd? Ignorano giovani - ricerca e innovazione : Nicola Zingaretti, segretario Pd (Foto: Vincenzo Livieri/LaPresse) Quattro giorni per mettere insieme un programma di governo fra due forze che si sono insultate fino a ieri. Bella scommessa. Il presidente Sergio Mattarella, verificata l’apertura di grillini e dem nel primo giro di consultazioni, ha accordato un lungo fine settimana a Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti e alle diverse fazioni che spaccano i due gruppi per incontrarsi – oltre che ...

Barillari (M5S) contro Nutella : “Lavoratori alla fame”. La replica : “Mai nessuno è stato licenziato” : Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle nel Lazio Davide Barillari ha criticato la Ferrero con un tweet. Moltissimi utenti sono però intervenuti a difesa dell'azienda: "Lei lo sa che dalla Ferrero non è non è mai stato licenziato un lavoratore?".Continua a leggere

"Orgoglioso di quello streaming. ora serve generosità". I consigli di Bersani ai pontieri Pd e M5S : “So che sembra strano, ma sono sempre stato orgoglioso di quello streaming, di avere accettato una situazione sgradevole per fissare un’idea. L’idea che la sinistra di governo deve ingaggiarsi con i nuovi movimenti, soprattutto quando sono ancora irrisolti. Perché alla lunga le strade portano o a destra o a sinistra”. Lo dice Pier Luigi Bersani in un colloquio con il Corriere della Sera, rievocando lo storico ...