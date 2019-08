Un frate vede una donna che chiede l’elemosina vicino alla sua chiesa e la colpisce

Fonte : baritalianews

(Di sabato 24 agosto 2019) Una vicenda orribile quella accaduta a Cagliari dove unfrancescano, uscendo dpropriaha visto lìunacheva. Laera seduta in via Roma, proprio davantidi San Francesco da Paola. Quando ill’ha vista è rientrato ine ha preso un bastone , si è avvicinatoe le ha dato colpi molto violenti sulla gambe. Ladi 64 anni è rimasta ferita da tale attacco. In quel momento lipassavano delle persone che hanno potuto confermare ciò che ha fatto il. Un episodio a dir poco riprovevole quello di cui è stato protagonista questoche , evidentemente , non tollera le persone che chiedono la carità.

latibulejoon : @BTS_twt OLLELLÈ OLLALLÀ FACCELO VEDE’ FRATE FACCELO TOCCÀ - 50special_50 : @CSAR79601342 Caro mio... Io nun sto qua' x i 'laic' ?? e i rtw... Io sto qua' x la vostra compagnia e per farve ved… -