Sassoli: porti aperti e riforma Dublino

"Con le elezioni pensavano di dividerci e di dividere l'Europa,invece non è andata così",dice il presidente dell'Europarlamentodal Meeting di Cl. "Dobbiamo difendere l'Europa, ma anche cambiarne le politiche, e dobbiamo fare in fretta.Il governo italiano saprà indicare la persona per la Commissione", aggiunge."L'onda nera del sovranismo ha puntato ai Paesi di forte cattolicesimo e alla divisione del cattolicesimo". Idevono restare", ma "l'Europa deve affrontare le migrazioni ere il trattato di".(Di sabato 24 agosto 2019)