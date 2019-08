Pd-M5s | tutti i nodi da sciogliere entro martedì E il fronte pro Conte si allarga

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) La condizione più difficile, Luigi Di Maio l’ha messa sul tavolo all’ora di cena del primo giorno ufficiale di trattative: i 5 stelle staranno nel governo giallorosso solo se Giuseppesarà premier. L’accelerazione è arrivata dopo che Beppe Grillo ha pubblicato il post in sostegno del presidente del Consiglio: il faccia a faccia tra il leader M5s e Nicola Zingaretti, prima smentito, è stato organizzato per cena. E’ lì che il grillino ha scoperto la carta più importante e il segretario ha incassato. La nota finale del Pd recita: “Serve un governo di discontinuità“, come Zingaretti ripete da giorni. Ma non si fa mai il nome dell’ex premier. E anche se le fonti interne dicono che “il no aè chiaro”, uno spazio per trattare, a patto che i 5 stelle si dimostrino pronti a cambiare i volti che formeranno l’esecutivo, ...

