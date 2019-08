Parma-Juventus | Chiellini rivolge un pensiero a Sarri | “sarà orgoglioso di noi Dybala in

Parma-Juventus - le parole di D’Aversa : “C’è rammarico - avremmo meritato il pareggio” : Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta della sua squadra contro la Juventus. Parma-Juventus 0-1, le pagelle di CalcioWeb: ottimo Chiellini [FOTO] “C’è rammarico per il risultato, non posso rimproverare nulla alla squadra, nel secondo tempo avremmo meritato il pareggio. Siamo comunque soddisfatti della prestazione. Il secondo anno in Serie A è quello ...

Parma-Juventus - le parole di Martusciello : “La fatica si è fatta sentire - Sarri arrabbiato perché…” : Si è appena conclusa Parma-Juventus. Esordio con vittoria per i campioni d’Italia in carica, grazie ad una rete di Chiellini. Queste le parole di Giovanni Martusciello, vice di Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport. Parma-Juventus 0-1, le pagelle di CalcioWeb: ottimo Chiellini [FOTO] Martusciello analizza la partita: “La fatica si è fatta sentire soprattutto per le condizioni climatiche. Il caldo ci ha portato a ...

La Juventus vince la prima partita del Campionato : un gol di Chiellini al Parma : La Var cancella il raddoppio di Ronaldo. Dybala resta in panchina, Rabiot debutta nella ripresa. Higuain partito titolare

La Juventus domina e vince 1-0 a Parma con gol della vecchia guardia Chiellini : Esordio positivo della Juventus di Maurizio Sarri (anche se il tecnico non era presente in panchina). I bianconeri hanno dominato e vinto con merito per 1-0 a Parma con gol di Chiellini nel primo tempo. Il difensore è stato lesto a mettere il piede su un tiro da fuori di Douglas Costa su azione di calcio d’angolo. Proprio il brasiliano è stato il migliore dei suoi con un ottimo primo tempo in cui ha già volte creato superiorità numerica e ...

La Juventus riparte vincendo : Chiellini piega il Parma - il Var toglie il gol a Cristiano Ronaldo : Aspettando il proprio allenatore in panchina e un possibile nuovo centravanti in attacco, la Juventus riparte dalle certezze che le hanno permesso di vincere in questi anni per iniziare con il piede giusto il campionato 2019/20. Basta infatti una zampata di capitan Chiellini nel primo tempo ai campi

Parma Juventus - infortunio per Douglas Costa. Questo l’accaduto : infortunio Douglas COSTA – Finisce in anticipo il match tra Parma e Juventus per l’attaccante esterno brasiliano Douglas Costa. L’esterno è costretto a lasciare in campo in anticipo, al suo posto Juan Cuadrado. Di sicuro il tecnico Maurizio Sarri, vista l’abbondanza in attacco, non sarà preoccupato più di tanto, il reparto avanzato della Juventus è […] More

Buona la prima per la Juventus : Chiellini decide la sfida contro un buon Parma - la VAR subito protagonista : La Juventus porta a casa la prima vittoria stagionale: Chiellini decide la partita contro il Parma al Tardini E’ ufficialmente iniziato il campionato di Serie A: ad aprire le danze sono stati i campioni in carica della Juventus, che hanno affrontato il Parma al Tardini. Senza Maurizio Sarri a guidare la squadra in panchina a causa delle sue condizioni fisiche, i bianconeri sono riusciti a disputare comunque una solida partita, ...

Curiosità - D’Aversa richiamato dall’arbitro Maresca in Parma – Juventus - il motivo è sorprendente : L’arbitro del match, il signor Maresca della sezione di Napoli, si è avvicinato verso la panchina dei ducali e ha ordinato al tecnico gialloblù D’Aversa il cambio di camicia. Questo perché la camicia bianca del tecnico a detta del direttore di gara, avrebbe potuto confondersi con le maglie bianche con croce blu dei ducali. Sorpreso forse dalla richiesta di Maresca, l’allenatore del Parma è corso a sostituire la sua ...

Parma-Juventus 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : ottimo Chiellini [FOTO] : Parma-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per il campionato di Serie A, esordio in trasferta per i campioni d’Italia in carica della Juventus che sono scesi in campo nella contro il Parma, match che alla vigilia poteva essere considerata insidiosa. La squadra bianconera ha fatto valere la maggiore qualità dal punto di vista tecnico, dal primo minuto in campo Gonzalo Higuain invece di Dybala, ...

VIDEO Parma-Juventus 0-1 : Highlights - gol e sintesi. Chiellini decisivo - annullata la rete a Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Parma per 1-0 nel match d’apertura della Serie A 2019-2020 di calcio, i bianconeri si sono imposti di misura allo Stadio Tardini grazie al gol di Giorgio Chiellini al 21′, il difensore è stato bravo a concretizzare sottoporta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale del primo tempo è stata annullata la rete di Cristiano Ronaldo per fuorigioco millimetrico, il VAR ha tolto la gioia a CR7 che ...

LIVE Parma-Juventus 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : una Vecchia Signora bella a metà vince al Tardini! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 Grazie a tutti per averci seguito e restate con noi per seguire Fiorentina-Napoli! 20.02 La Juventus parte con una vittoria nella nuova Serie A 2019/20 vincendo 1-0 allo Stadio Tardini contro il Parma! Di Giorgio Chiellini la firma dei primi 3 punti stagionali, che coincidono con la ottava vittoria alla prima giornata negli ultimi 9 anni, la quarta nel match inaugurale contro il Parma. ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Parma-Juventus 0-1. Giorgio Chiellini regala i primi tre punti ai bianconeri : La Juventus riprende il filo del discorso interrotto alla fine della scorsa stagione in campionato e bagna l’esordio nella Serie A 2019-2020 di Calcio con una vittoria in casa del Parma col minimo scarto, nonostante una partita ampiamente controllata, nella quale però, complici il VAR ed una gran prestazione di Sepe, i bianconeri non sono capaci di chiudere in anticipo la contesa. Finisce 0-1 con rete decisiva di Chiellini al 21′. Il ...

La Juventus ha battuto 1-0 il Parma nella prima partita di Serie A : nella prima partita del campionato di Serie A 2019/20 la Juventus ha battuto 1-0 il Parma grazie al gol nel primo tempo del difensore e capitano Giorgio Chiellini. Allo stadio Tardini la Juventus ha meritato la vittoria pur non impressionando più

Parma-Juventus - gli highlights del match – VIDEO : Parma-Juventus, gli highlights del match – VIDEO highlights Parma Juventus| Debutto in Serie A per Parma e Juventus in questa stagione. Ecco come è andata a finire la partita tra queste due compagini. Gli highlights di Parma – Juventus Continua a leggere su ForzAzzurri: Napoli-Barcellona 1-2: “Creato un camion di palle gol che poteva valere il successo. E di positivo…” VIDEO – De Laurentiis: “Lozano e James Rodriguez? ...