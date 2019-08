Douglas Costa | “Abbiamo fiducia nel progetto indipendentemente da Sarri in panchina”

Probabili formazioni 1^ giornata : CR7 con Douglas Costa e Higuain - fuori Dybala : Probabili formazioni 1 giornata- E’ tornata la Serie A. Calcio d’inizio sabato alle ore 18:00. Parma-Juventus aprirà la nuova stagione, la quale si annuncia elettrica ed entusiasmante. Bianconeri in campo con il 4-3-3. In panchina non ci sarà Sarri, il quale dovrà stare a riposo per due settimane a causa della polmonite. L’ex Chelsea salterà […] L'articolo Probabili formazioni 1^ giornata: CR7 con Douglas Costa e Higuain, ...

Probabili formazioni 1^ giornata : Mertens più di Milik - Douglas Costa dal 1' : Probabili formazioni 1 giornata- E’ tornata la Serie A. Calcio d’inizio sabato alle ore 18:00. Parma-Juventus aprirà la nuova stagione, la quale si annuncia elettrica ed entusiasmante. Bianconeri in campo con il 4-3-3. In panchina non ci sarà Sarri, il quale dovrà stare a riposo per due settimane a causa della polmonite. L’ex Chelsea salterà […] L'articolo Probabili formazioni 1^ giornata: Mertens più di Milik, Douglas ...

Probabile formazione tipo Juventus : rebus Dybala - in ascesa le quotazioni di Douglas Costa : C'è ancora qualche punto interrogativo da sciogliere nella Probabile formazione tipo della Juventus in vista della prossima stagione che per i bianconeri inizierà il prossimo 24 agosto. La Juve infatti esordirà in Serie A sul campo del Parma e vorrà farlo vincendo, pronta a ribadire la sua superiorità. Il calciomercato è però ancora aperto e potrebbero esserci ancora dei volti nuovi in arrivo nell'undici base del tecnico Maurizio Sarri. La ...

Juventus - può essere la stagione di Douglas Costa : “Sarri e Allegri - vi svelo le differenze” : Può essere la stagione della svolta per l’attaccante Douglas Costa, il calciatore della Juventus si candida ad essere grande protagonista con la maglia bianconera, interessanti indicazioni del brasiliano in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: «Ho tanta voglia di dimostrare il mio valore – racconta – perché lo scorso anno non ci sono riuscito a causa dei troppi infortuni. Sono sicuro che per me ...

Juventus : Sarri chiede un organico più snello - ma dai tagli esclude Douglas Costa : La Juventus ieri sera alla Friends Arena ha giocato l’ultima gara dell’International Champions Cup contro l’Atletico Madrid perdendo immeritatamente per 2-1, infatti se non fosse per i due pali presi da Douglas Costa e Adrien Rabiot, il risultato sarebbe potuto essere diverso. Da quest’ultimo test Maurizio Sarri ha tratto delle conclusioni importanti che poi ha portato a conoscenza del pubblico durante le dichiarazioni in coda la match. In primo ...

Juventus - ripresi gli allenamenti al JTC : Douglas Costa e Khedira in gruppo : Questa mattina i giocatori della Juventus hanno fatto il loro ritorno alla Continassa. I bianconeri hanno ripreso la preparazione dopo i due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri, al termine della tournée asiatica. Inoltre, il tecnico da oggi può contare su altri due giocatori, visto che sono rientrati Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur. Entrambi stamani si sono presentati al JMedical per fare le visite mediche. Nel pomeriggio i due si sono ...

Calciomercato Juventus - Lukaku : dopo Dybala spunta Douglas Costa per lo United : Il Calciomercato della Juventus parte all’attacco di Romelu Lukaku. Da tempo si vocifera di un interessamento bianconero per il forte attaccante ma solo nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata. Bisogna capire se si tratta di una sola manovra di disturbo verso l’Inter oppure se Paratici ha deciso che è il belga il centravanti giusto per Sarri. La corsa è partita, i nerazzurri hanno dalla loro l’accordo con il calciatore, i Campioni ...

Juventus - problemi per Maurizio Sarri : Chiellini - Douglas Costa e Ramsey rischiano di saltare la tournée : I tre giocatori hanno accusato dei problemi fisici che potrebbero metterli fuori gioco per la tournée di Singapore Maurizio Sarri deve fare i conti con i primi problemi che riguardano l’infermeria, sono tre infatti i giocatori che rischiano di saltare la tournée che la Juventus svolgerà a Singapore e che scatterà domani pomeriggio con la partenza verso l’Asia. Giorgio Chiellini, Aaron Ramsey e Douglas Costa infatti rischiano di ...

Juve - Paratici sacrificherebbe Cancelo - Matuidi e anche Douglas Costa per Pogba : La Juventus, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri e l'investitura di Maurizio Sarri, si è scatenata sul mercato, con l'intento di regalare al nuovo tecnico le pedine necessarie per mettere in atto il suo metodo di gioco. Innanzitutto ha sistemato il centrocampo con gli innesti di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot e da qualche giorno ha ingaggiato Matthijs de Ligt dell'Ajax, considerato l'erede di capitan Chiellini. La strategia Fabio Paratici e i ...

Calciomercato Juventus - Douglas Costa potrebbe restare in bianconero : Dopo i diversi arrivi (Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot, Demiral e quello probabile di De Ligt), la Juventus dovrà iniziare a pensare a cedere alcuni suoi giocatori in esubero per monetizzare e quindi per sistemare i conti della società, ma anche per ridurre una rosa che vanterebbe, con l'arrivo di De Ligt, 27 giocatori. Troppi, considerando che la lista Champions League prevede la registrazione di 23 giocatori per la massima competizione ...

Juventus - Ramsey e Douglas Costa saltano la tournée : allenamenti alla Continassa : Ramsey e Douglas Costa non parteciperanno alla tournèe in Asia con la Juventus ma lavoreranno per recuperare dai rispettivi infortuni.“powered by Goal”La Juventus di Maurizio Sarri non ha fretta. I bianconeri, scottati dall’ultima stagione ricca di infortuni, hanno deciso di non accelerare in alcun modo il recupero di due giocatori ritenuti fondamentali dal nuovo tecnico come Aaron Ramsey e Douglas Costa.Entrambi infatti sono reduci da ...

Higuain e la passione per il poker : serate con Douglas Costa e giocatori professionisti : Il poker è una delle passioni di Higuain. Secondo Il Corriere della Sera, il Texas hold’em è il suo preferito ed ama sfidare giocatori professionisti.“powered by Goal”Quella che sta vivendo Gonzalo Higuain è un’estate da grande protagonista. Lo è sin qui stato in ottica calciomercato, considerato che il suo nome è stato acCostato a quello di diverse squadre e lo è stato nel primo giorno di ritiro della Juventus visto che di fatto è stati ...

Causio dice la sua sugli esterni della Serie A : da Zaniolo a Suso passando per Douglas Costa : C’erano una volta gli attaccanti esterni. E ci sono ancora. Chiamatele ali se preferite, ma loro resistono. Franco Causio è stato un ottimo interprete del ruolo e, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” fa le sue valutazioni sugli esterni d’attacco della nostra Serie A. Si parte da Nicolò Zaniolo, che alcuni vedono esterno, altri mezzala: “Zaniolo ha talento. Questo è evidente. Però mi è dispiaciuto per il ...