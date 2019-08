Case popolari Aler Lombardia | per inquilini over 70 virtuosi canone gratis per 3 anni

Incatenati a Dipartimento Comune contro graduatorie Case popolari : Roma – Una ventina di persone stanno manifestando contro lo scorrimento delle graduatorie di assegnazioni delle case popolari di Roma, in via Giovanni da Verrazzano, sotto al Dipartimento delle politiche abitative di Roma Capitale. Alcuni di loro si sono Incatenati alla ringhiera delle scale e chiedono un in contro con i dirigenti della struttura. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia del commissariato Colombo. L'articolo ...

Per 50 anni acqua e affitti non pagati nelle Case popolari a Palermo : L’Istituto autonomo case popolari di Palermo svela in un rapporto debiti per 61milioni di euro per aver pagato per decenni le bollette dell'acqua al posto dei residenti. In quasi 50 anni migliaia di famiglie delle case popolari di Palermo non hanno mai pagato le bollette dell’acqua, spesso nemmeno gli affitti. E adesso l’Ente che se ne occupa, l’Istituto autonomo case popolari di Palermo, versa in una situazione economica ...