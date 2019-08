Cagliari | fa il bagno in mare ed esce col mal di testa | morta in spiaggia davanti ai

Fonte : leggo

(Di sabato 24 agosto 2019) Un'altra tragica vacanza, un altro decesso in: questa volta in Sardegna. Appena uscita dall'acqua dopo aver fatto ilha accusato un forte mal died...

mark__96 : Io facendo la fila per il bagno e il cassiere mi fa: - Ma tu sei di Cagliari? - No no, sono di qui. Però studio a… - GesuinoCardu : @fattoquotidiano quindi mi bagno le caviglie al poetto di cagliari appena entro in acqua ??? - Sardegnalavoro : Cercasi addetto vendita per GDO Hinterland Cagliari settore Edilizia, Pavimenti e rivestimenti, Sanitari e accessor… -