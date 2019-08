Avvolto dalle fiamme mentre prepara il limoncello | Guido muore a 27 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 24 agosto 2019) Orrore a Benevento nel rione Libertà. Un giovane di 27è statostavando il, famoso liquore campano, in casa propria. La notizia è stata riportata da Il Mattino. L’episodio sarebbe avvenuto a causa del contatto tra l’alcol necessario perre la bevanda e la fiamma dei fornelli. In seguito si è scaturito un vero incendio che ha travolto il ragazzo. Quest’ultimo ha riportato ustioni sull’80% del corpo e le sue condizioni sono critiche. Dopo l’accaduto è scattato l’allarme e la chiamata dei soccorsi. Immediato da parte del 118 il ricovero urgente presso l’ospedale Rummo. Poi, la vittima, è stata trasportata in elicottero al nosocomio per ustionati di Bari.Fiore, 27, grafico e web designer dell’azienda Svapoweb, è deceduto il 23 agosto in ospedale in seguito alle gravissime ustioni riportate. Un’agonia durata 5 giorni che ...

