Aggredita nel Ferrarese, muore 34enne

Una donna di 34 anni è morta a Copparo, in provincia di Ferrara, in seguito a una violenta aggressione. Sarebbe stata colpita con un corpo contundente dal suo convivente, al culmine di una lite. La donna, portata in gravissime condizioni in ospedale, è poi deceduta. L'uomo è stato portato in caserma per essere interrogato.(Di sabato 24 agosto 2019)