Fonte : wired

(Di sabato 24 agosto 2019) Anonimato (Getty Images)inin maniera anonima e protetta sta diventando sempre più facile grazie a estensioni e alle modalità infornite dai browser e, come sa bene chi naviga in rete, le misure precauzionali per una navigazione senza tracce non sono mai troppe. Vengono quindi in soccorso degli utenti le vpn, ossia le reti virtuali private. Cos’è una vpn? Una virtual private network è una rete privata, a cui si accedete tramite un account, e virtuale, poiché la connessione e il server utilizzano dati criptati e sistemi di tunneling per indirizzare i dati in modo sicuro. Le informazioni sono crittografate sia in fase di download, sia di upload. Le vpn possono avere molteplici utilizzi pratici. In paesi dove ci sono limiti alla navigazione in, servono ad aggirare i divieti. In Cina, per esempio, tantissimi cittadini adoperano le reti virtuali ...

MilanoCitExpo : 3 vpn per navigare in incognito su internet #DipartimentoInnovazioneTecnologia - harrylittlemiaw : Ok mi sto seriamente informando ed in pratica si può accedere alla vendita generale solo attraverso Lawson che pens… - thanksdelpier0 : Che VPN app stai usando per vedere le partite? — 'Hola' -