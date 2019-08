Strada della val Pusteria | molte le opere in corso

Danneggiati da Incidente Stradale : cos’è il frazionamento della domanda e perché è importante : Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante fino a poco tempo fa, il “frazionare” la domanda giudiziale per ottenere l’adempimento di una prestazione dovuta in due distinte azioni, era da considerarsi un abuso dello strumento processuale. Nel caso della domanda di risarcimento dei danni subiti in seguito ad un Incidente stradale, pertanto, non era possibile esercitare prima un ricorso al giudice relativo al danno ...

Omicidio Stradale - la Consulta boccia l’automatismo della revoca della patente di guida : Come sempre la stagione “autunnale” è caratterizzata dall’evento delle Giornate di studio della Polizia Locale a Riccione, che, anche per questa edizione è particolarmente articolata nella tematica della materie professionali. Al fine di portare un giusto contributo all’iniziativa, per le sessioni di studio sull’Omicidio stradale, è interessante quanto modificato nel corso dell’anno 2019 dall’intervento della Consulta. La Legge 23.03.2016 n. 41, ...

A 8 anni con l’auto della mamma a 140 all’ora in autoStrada : “Volevo guidare un po’” : Un bambino tedesco di 8 anni ha guidato a tutta velocità di notte l'auto della mamma, dotata di cambio automatico, sull'autostrada che porta a Dortmund. Dopo essersi fermato in una piazzola di servizio e aver acceso i lampeggianti, è stato trovato dalla polizia alla quale avrebbe detto scoppiando a piangere: "Volevo solo guidare un po'".

Il Giorno della Pigrizia : in Strada con letti e amache : E' la Giornata Internazionale della Pigrizia, in Colombia, e la gente è scesa in strada con letti e amache per celebrare l'originale giornata, in divertimento e allontanando lo stress da lavoro. John Alonso è uno dei partecipanti: "Ci rilassiamo, partecipiamo ad attività culturali, giochi di strada. Le bande suonano, arrivano molti gruppi che ci fanno divertire". Gli fa eco Luz Munoz: "Ci incontriamo ogni anno con altre famiglie per ridere e ...

Incidente mortale nel Casertano : giovane padre ucciso da un pirata della Strada : Ennesima tragedia della strada. Questa volta a macchiarsi di sangue è stato il Comune di Castel Volturno, piccolo centro abitato della provincia di Caserta. Il sinistro si è verificato in via delle Acacie, nei pressi del villaggio Coppola Pinetamare, a poca distanza dal rinomato centro sportivo di allenamento della SSC Napoli. A perdere la vita, intorno alle ore 20:30 di ieri sera, sabato 17 agosto, è stato Giorgio Galiero, di appena 34 anni, il ...

Travolto e ucciso davanti al figlio - ?fermato pirata della Strada ubriaco : È stato fermato per omicidio stradale il pirata che ha investito e ucciso il 34enne Giorgio Galiero di Castel Volturno, figlio di noti commercianti, mentre passeggiava in via delle Acacie a...

Castel Volturno. Giorgio Galiero travolto e ucciso da un pirata della Strada : E’ morto a soli 34 anni il padre di un bimbo di sei. Giorgio Galiero è stato travolto e ucciso

Lecce - incidente Stradale a Guagnano : due ventenni finiscono contro un palo della luce : Erano circa le ore 4:30 di questa mattina quando all'improvviso gli abitanti di Guagnano, cittadina in provincia di Lecce, sono stati svegliati da un boato violentissimo. Ci hanno messo poco però a capire che quel brutto suono proveniva da un incidente stradale avvenuto proprio all'incrocio con via Galilei, un'arteria stradale che si trova proprio all'ingresso del paese. Qui infatti, una Lancia Delta condotta da un 26enne originario di Campi ...

Torna il Tutor in autoStrada : via libera della Cassazione : Il sistema di controllo della velocità, gestito dalla Polstrada, verrà riattivato entro il controesodo. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi per cui la Corte d'Appello di Roma ne aveva chiesta la rimozione perchè "violavano le norme di proprietà intellettuale"

DJ ARAFAT MORTO IN INCIDENTE StradaLE/ Addio al re della dance music : aveva 33 anni : Dj ARAFAT, re della music dance di origine ivoriana, è MORTO a 33 anni in un INCIDENTE in moto: un presagio nel suo ultimo singolo...

Pirati della Strada - ciclista travolto e ucciso a Cervia : la vittima aveva 25 anni : Ha travolto e ucciso un ciclista di 25 anni a Cervia (Ravenna) e poi è scappato. A centrarlo sarebbe stata un’utilitaria che avrebbe proseguito la sua corsa nonostante la bici si fosse incastrata sotto al mezzo e il cui conducente, dopo diverse centinaia di metri, potrebbe essere sceso per disincastrarla e ripartire. All’alba un passante ha notato la bici e il ragazzo ormai esanime e ha dato l’allarme. I carabinieri stanno lavorando per ...

Denis è morto - il suo corpo trovato sul ciglio della Strada : una paese sotto choc : Un morte che lascia sgomenti, un dolore che lascia senza parole. La morte di Denis Lovatel è stato un fulmine a ciel sereno: trovato morto a bordo strada a terra vicino alla sua bici. sportivo per anni calciatore, e ancora attivo nella corsa e nel ciclismo, stava effettuando una salita in sella alla sua bicicletta verso la Valle di Lamen. È stata una donna che stava passeggiando in zona a trovarlo a terra e a lanciare l’allarme. ...

Porto Empedocle : fa pipì sul ciglio della Strada - al turista multa da 3.333 euro : Cercava di raggiungere la Scala dei Turchi a piedi sotto il sole di mezzogiorno. “Non riuscivo più a trattenerla, stavo poco bene” ha dichiarato Francesco Valori, 51 anni turista romano in vacanza nell’agrigentino multato dai carabinieri

Incidente Stradale sulla statale Mezzina a Offida - commercialista muore a bordo della sua moto : Terribile Incidente stradale la mattina del 10 agosto sulla strada provinciale Mezzina tra i comuni di Offida e Castel Di Lama in provincia di Ascoli Piceno. Nello scontro tra un camion e una moto è morto il commercialista Mario Ciabattoni, di 58 anni. Sotto choc, in ospedale, l'autista del mezzo pesante.Continua a leggere