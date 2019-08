LIVE Canoa velocità | Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA | FARIAS D’ARGENTO! Tacchini vola in

Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.07: E’ ARGENTOOOOOOOOOO ITALIAAAAAA!!! Estebanchiude al secondo posto alle spalle dell’ungherese Kiss, nuovo campione del mondo, terza piazza per il brasilianao Cardoso da Silva!!! L’azzurro guadagna anche la carta paralimpica per l’Italia 11.03: Orain finale nel VL1 200 assieme a Yo (Chn), Tokarz (Pol), Cardoso da Silva (Bra), Kiss (Hun), Marsden (Gbr), Suba (Hun), Boulle (Fra), Diaz (Arg) 11.02: Brava Amanda Embriaco che chiude terza la finale B della categoria KL3 200. Vittoria per la svedese Ripa e secondo posto per la canadese Scarff 11.00: C’è Amanda Embriaco al via nella finale B del KL3 200 donne, tra pocopunta al podio nel KL1 uomini 10.46: Tris di imbarcazioni azzurre in semifinale in questa mattinata di gare, in attesa delle finali di parache scatteranno alle ...

