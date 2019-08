La corsa a dare alla natura gli stessi diritti dell’uomo

Fonte : wired

(Di venerdì 23 agosto 2019) L’inquinato fiume Buriganga che bagna la capitale del Bangladesh, Dacca (Photo by Kazi Salahuddin Razu/NurPhoto) Avete mai pensato che un albero o un fiume dovrebbero avere il vostro stesso dirittovita? In alcune tribù del cosiddetto terzo mondo questo concetto è parte integrante del credo religiosobase della vita comunitaria, ma pian piano si stargando anche ad altre latitudini. Negli ultimi anni alcuni paesi e città del mondo hanno deciso di riconoscereuna personalità giuridica per difenderla meglio di come facciano ora. L’ultimo in ordine di tempo è stato il Bangladesh. Circa un mese fa, la Suprema corte dello stato ha concesso a tutti i suoi fiumi lo stesso status giuridico delle persone stabilendo che, chi li danneggerà, potrà essere processato come se avesse commesso un crimine ai danni di un essere umano. La personalità giuridica della ...

