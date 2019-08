Hugh Laurie torna in tv con Roadkill | il thriller politico firmato da David Hare

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 23 agosto 2019) In attesa di vederlo sugli schermi italiani tra i protagonisti de I Medici 3 (se i rumors saranno confermati),è pronto a lanciarsi in una nuova avventura. Proprio nelle scorse ore è stato annunciato che l'amato Dr House tornerà a mettere le mani in pasta in tv per ilda.In particolare, il premiato attore interpreterà un ministro conservatore in un una nuova serie per BBC One scritta da(Collateral) e prodotta da The Forge (Collateral, National Treasure, Kiri). Secondo i primi dettagli rivelati proprio dalla rete, sembra chesia unimmaginario in quattro parti su unche si è fatto da sé, forte e carismatico chiamato Peter Laurence ().La sua vita privata, così come quella pubblica, crollano quando i suoi nemici decidono di punirlo e colpirlo duramente. Mentre le rivelazioni ...

