Huawei conferma il Kirin 990 | che sarà svelato a IFA 2019 e arriverà su Mate X

Fotocamera circolare su Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro? Nuove foto confermano : Si torna a parlare del rivoluzionario comparto fotocamera del Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro, in particolare di quello principale. Della sua forma circolare si è parlato anche settimane fa per poi ritornare alle indiscrezioni che vorrebbero l'unità molto più simile a quanto già di scena sul Mate 20. Nuovo colpo di scena e oggi: un informatore d'eccezione come Slashleaks ha condiviso sul suo profilo Twitter delle immagini davvero significative. ...

Nuova modalità Luna su più smartphone Huawei presto? Un brevetto lo conferma : Quando parliamo di modalità Luna su smartphone Huawei, dobbiamo constatare che la specifica funzione per scatti all'altezza del nostro satellite è stata riservata inizialmente solo al Huawei P30 Pro. Quest'ultimo device, da vera e propria ammiraglia premium, è stato il primo ad avere in se specifiche tecniche e software in grado di garantire risultati migliori dell'astro celeste. Eppure, proprio questa modalità è giunta ad esempio anche per la ...

Huawei conferma il proprio impegno con Android - mentre il governo USA non sembra collaborativo : Il presidente del Consumer Business Group di Huawei in Europa occidentale conferma l'impegno della compagnia con Android, nonsotante il governo USA remi contro. L'articolo Huawei conferma il proprio impegno con Android, mentre il governo USA non sembra collaborativo proviene da TuttoAndroid.