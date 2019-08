Gamescom 2019 | eFootball PES 2020 - intervista

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 23 agosto 2019) L'eterno conflitto tra i due calcistici di punta dell'universo videoludico è pronto ad andare in scena anche quest'anno. Il dominio di FIFA ed EA nella corrente generazione è andato in corso ad un graduale decorso che ha visto PES assottigliare sempre maggiormente il divario, soprattutto grazie ad un sistema di gioco molto rifinito e ad un comparto tecnico all'avanguardia.Ciò di cui il calcistico di Konami ha sempre sofferto, tuttavia, è uno scarso supporto a livello di licenze, o quantomeno non paragonabile alla concorrenza, che sotto questo aspetto ha segnato un ulteriore punto con la passata edizione, grazie all'acquisizione dei diritti ufficiali delle coppe europee. Anche sul fronte delle modalità e dell'ampiezza dell'offerta, FIFA si mantiene spanne sopra, con un colosso come Ultimate Team in grado di far registrare, da solo, il 28% del fatturato dell'intera compagnia (stando ai ...

ObakaNerd : Immagini assolutamente random dalla mia Gamescom 2019. La valigia è già chiusa e c'è tempo solo per una ultima sera… - Eurogamer_it : Quattro chiacchiere con l'European Brand Manager, Lennart Bobzien. - tech_gamingit : Fotografata alla Gamescom 2019, l'interfaccia di GOOGLE STADIA o per lo meno la barra laterale richiamabile in stil… -