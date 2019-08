Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 24 agosto 2019) Si arriva subito al dunque, dopo il primo sorso dell’aperitivo. In clima schietto, ma cordiale. Ecco Luigi Di, polo Lacoste, che illustra la sua posizione a: “Nicola, sai quale è il nostro apprezzamento e la nostra stima per. Per me è lui il perno attorno a cui costruire un Governo con voi”. Ecco, camicia bianca botton down, giacca blu dell’abito lasciata in macchina: “Guarda, nessun problema personale con. Però il punto è politico”. Ed è sul punto politico che si inceppa la trattativa: “Per me, per il Partito democratico, occorre un Governo di svolta rispetto a questi quattordici mesi. Sono disponibile al confronto, l’ho detto pubblicamente, ma sulla base di una discontinuità. Di agenda e del nome per palazzo Chigi”.Casa di Vincenzo Spadafora, Castel ...

HuffPostItalia : Conte indigesto alla cena fra Di Maio e Zingaretti - nshongi : RT @HuffPostItalia: Conte indigesto alla cena fra Di Maio e Zingaretti - Pikandru : RT @HuffPostItalia: Conte indigesto alla cena fra Di Maio e Zingaretti -