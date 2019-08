Audio Renzi | Gentiloni prova a far saltare intesa M5s | Pd rischia

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 23 agosto 2019) Paolostando a farl'accordo tra Pd e M5s, inviando 'spin' ai giornali, ma "se uno, contravvenendo alle regole interne, con uno spin fatutto, non è detto che il Pd arrivi tutto insieme alle elezioni...". Lo dice Matteo, in unregistrato durante una 'lezione' a porte chiuse della sua scuola politica in corso in Toscana."Due giornalisti, Goffredo De Marchis di Repubblica e Alessandro De Angelis di Huffington post, interessante notare che appartengono allo stesso editore, hanno riportato uno spin, che hanno individuato proveniente dal Nazareno, ma in realtà di Paolo, è Paolo che ha fatto passare questo messaggio, con una triplice richiesta di abiura ai Cinque Stelle: dl sicurezza bis, legge di bilancio e questo mi sembra logico, e poi il taglio dei parlamentari. I 5s hanno garantito noi ci stiamo se garantite che arriviamo al ...

