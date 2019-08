In auto con 12 kg marijuana | in manette corriere della droga

Simon Gautier - secondo l’autopsia è morto in 45 minuti : Dopo la caduta, Simon Gautier sarebbe rimasto in vita al massimo per 45 minuti. Lo confermano i risultati dell’autopsia sul corpo dello studente francese, eseguita all’ospedale di Sapri, provincia di Salerno. Il 27enne, in Italia da due anni per un dottorato in Storia dell’Arte, era scivolato in una scarpata della località di Belvedere di Ciolandrea, Comune di San Giovanni a Piro, sul versante che guarda il mare, il 9 agosto, ed è stato ...

Bonisoli elimina l'autonomia di supermusei e Poli regionali. Rabbia contro Con il 'decreto di Ferragosto' : Nelle tempeste che hanno portato alla fine del governo gialloverde c’è un provvedimento che è passato in sordina, ma che da giorni sta creando scompiglio e polemica nel mondo dei lavoratori dei beni culturali. Lo hanno chiamato “il decreto di Ferragosto”, quello che il ministro Alberto Bonisoli ha firmato il 16 agosto ed entra in vigore oggi. Si tratta di un provvedimento che diminuisce in modo non trascurabile ...

Ambiente : Trump contro i costruttori di auto per l’accordo con la California : Donald Trump attacca i costruttori di automobili statunitensi, che hanno stretto con lo Stato della California (il più severo in merito alle norme sulle emissioni) un accordo in controtendenza rispetto al desiderio della Casa Bianca di alleggerire gli standard dal punto di vista ambientale. “Henry Ford sarebbe molto deluso se vedesse che i suoi attuali discendenti vogliono costruire auto più costose, molto meno sicure e che non funzionano ...

Omicidio stradale - la Consulta boccia l’automatismo della revoca della patente di guida : Come sempre la stagione “autunnale” è caratterizzata dall’evento delle Giornate di studio della Polizia Locale a Riccione, che, anche per questa edizione è particolarmente articolata nella tematica della materie professionali. Al fine di portare un giusto contributo all’iniziativa, per le sessioni di studio sull’Omicidio stradale, è interessante quanto modificato nel corso dell’anno 2019 dall’intervento della Consulta. La Legge 23.03.2016 n. 41, ...

Borse europee verso avvio cauto - Milano guarda alle consultazioni per il Governo : Future vicini alla parità dopo il rialzo della vigilia legato alle attese sulla politica monetaria. Dopo i verbali Fed gli investitori attendono ormai l’intervento di domani di Jerome Powell a Jackson Hole

autostrade - confermato lo sciopero dei casellanti : "Rischio code estenuanti" : Nuova protesta dei casellanti delle Autostrade domenica 25 e lunedì 26 agosto, proprio durante giorni di controesodo e...

Primo giorno di consultazioni. Bonino : «Governo del fare e disfare». ?autonomie : «Sì a un Conte-bis» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da giovedì. Il timing della crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Crisi di governo - M5s cauto a prova dialogo con Pd. Di Maio e Conte riferimenti : E' stretta la via che potrebbe condurre ad un esecutivo M5s-Pd, ma nulla toglie che le due forze politiche diano vita a un dialogo per verificare se ci siano le condizioni di un nuovo patto di governo. In casa M5s non sono pochi - anzi c'e' chi sostiene che si tratti della quasi totalita' degli eletti - a ritenere che un tentativo vada fatto e che al centro debbano essere posti soprattutto i temi e non solo i nomi. In queste ore, il segretario ...

Chiara Ferragni e Fedez dormono in auto con il piccolo Leone - i fan notano un dettaglio : Le vacanze stancano! Chiara Ferragni e Fedez dormono in auto con il piccolo Leone, i fan notano un dettaglio. Dopo la foto di Chiara, Fedez ha pubblicato su Instagram un ritratto di famiglia in...

Crisi - primo giorno di consultazioni : al Colle si forma la maggioranza per il non voto. Leu - autonomie - +Europa : “Governo di svolta”. Zingaretti : “Non possiamo entrare in un Conte bis”- DIRETTA : Al termine del primo giorno di consultazioni al Colle, 24 ore dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Conte, c’è una maggioranza ed è quella dei partiti schierati contro l’ipotesi di elezioni anticipate. Il Quirinale ha chiesto innanzitutto velocità nelle decisioni per verificare se davvero c’è la possibilità di realizzare un progetto serio. I primi segnali sono arrivati dal Partito democratico: in mattinata si è radunata la ...

Crisi di governo - diretta. Consultazioni - Casellati e Fico al Quirinale. autonomie : «Sì a governo Conte bis». Zingaretti a M5S : 5 punti per trattare. Bonino : «Serve un governo del fare» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia Consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Crisi di governo - Unterberger (autonomie) : “Disponibili ad appoggiare Conte bis con diversa maggioranza” : Il Gruppo delle Autonomie del Senato è disponibile ad appoggiare un governo Conte bis sostenuto da una maggioranza M5S-Pd. Lo ha affermato la capogruppo delle Autonomie al Senato, Julia Unterberger, al termine delle consultazioni al Quirinaleù L'articolo Crisi di governo, Unterberger (Autonomie): “Disponibili ad appoggiare Conte bis con diversa maggioranza” proviene da Il Fatto Quotidiano.