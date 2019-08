George Clooney vorrebbe lanciarsi nel business del pecorino sardo

George Clooney si lancia nel business del pecorino sardo : George Clooney ama l'Italia e lo ha ulteriormente dimostrato nelle ultime settimane, organizzando un nuovo business Made in Italy per Hollywood: la vendita del pecorino sardo, George Clooney non è solo uno dei più apprezzati sex-symbol di Hollywood, non è solo uno degli attori più pagati ma ha anche un ottimo fiuto per gli affari. Il suo amore per l'Italia è ormai cosa nota ma nelle ultime settimane il marito di Amal vuole fare ...

“George Clooney ha una figlia segreta” - il falso gossip che impazza nel mondo : Lo scoop lanciato dal magazine australiano NW sta facendo il giro del mondo: sarebbe stata recapitata all'attore una lettera anonima con la notizia che la figlia della sua ex Stacy Kleiber sarebbe frutto di una loro relazione clandestina. A bollare la rivelazione come "ridicola" ci ha pensato il sito gossipCop.Continua a leggere

George Clooney - spunta la figlia segreta : ecco chi è. “Amal è scoppiata in lacrime”. La moglie dell’attore non ha retto alla notizia : Nelle ultime ore c’è una notizia che serpeggia su internet e che fa chiacchierare migliaia di italiani. Protagonista è George Clooney, la rivelazione arriva direttamente da una lettera anonima. Il tam tam mediatico è partito immediatamente e tutti i siti di gossip e di spettacolo stanno riportando, in questo momento, la notizia. Che, pur essendo particolarmente clamorosa, non è stata ancora smentita in maniera ufficiale da nessuno. Andiamo ...

“George Clooney ha una figlia segreta” : la rivelazione in una lettera arrivata nella villa sul Lago di Como. Amal in lacrime : “George Clooney ha una figlia segreta“. È l’indiscrezione che in queste ore sta facendo il giro del web dopo che fonti vicine all’attore hanno rivelato al magazine australiano NW che l’attore americano ha ricevuto una lettera anonima nella sua villa di Laglio, sul Lago di Como, in cui si diceva che era il padre di una bambina di 5 anni. Una notizia che avrebbe sconvolto la moglie Amal Alamuddin che, sempre secondo ...

George Clooney avrebbe una figlia segreta : lettera anonima recapitata a Laglio (RUMORS) : A George Clooney spunta una figlia segreta, con una lettera anonima fatta recapitare nella lussuosa villa sul lago di Como, di proprietà dell'attore. Una missiva enigmatica eppure lapalissiana che svelerebbe una paternità di George Clooney, ben prima dei due gemelli avuti dopo matrimonio con Amal Alamuddin. Spunta la figlia segreta di George Clooney, la doccia fredda sul lago di Como Una doccia fredda nella torrida estate italiana per George ...

George Clooney - estradata in Italia la truffatrice Vanja Goffi : Erano stati fermati il mese scorso in Thailandia, dove vivevano all'interno di una villa di lusso. A loro carico pendeva un mandato di arresto internazionale per diverse truffe messe a segno, tra cui quella nei confronti di George Clooney. Ribattezzati "Italian Bonnie e Clyde", la componente femminile del duo, la 45enne Vanja Goffi (Francesco Galdelli è invece rimasto in Thailandia in attesa di processo) è giunta in Italia in seguito al ...

Truffò George Clooney : estradata la "Bonnie" Vanja Goffi dalla Thailandia - : Serena Granato Vanja Goffi era stata arrestata lo scorso giugno insieme al suo compgno e a loro carico pendeva un mandato di arresto internazionale, in quanto rei di aver compiuto molte truffe Nelle ultime ore è trapelata in rete la notizia che vede Vanja Goffi atterrata questo sabato a Malpensa, dopo essere stata arrestata a Pattaya lo scorso 16 giugno, insieme al suo compagno. A carico dei due pendeva il mandato di arresto ...

Truffò anche George Clooney - estradata dalla Thailandia Vanja “Bonnie” Goffi : È stata estradata dalla Thailandia ed è arrivata oggi all’alba a Malpensa Vanja Goffi (45 anni), la donna arrestata il mese scorso assieme al complice Francesco Galdelli, dopo un’operazione internazionale (“Italian Bonnie & Clyde”) durata anni dopo che la coppia marchigiana aveva orchestrato molteplici truffe, la più eclatante quella a danno dell’attore George Clooney, il cui nome era stato utilizzato per creare una linea di ...

Truffa a George Clooney - dopo l'arresto in Thailandia di 'Bonnie & Clyde' arriva l'estradizione per la donna : Atterrata a Malpensa Vanja Goffi, la donna che con il suo compagno aveva messo in piedi una serie di truffe, anche all'attore americano. A giugno erano stati arrestati, ma lui deve attendere l'esito di un processo per evasione dal carcere

George Clooney vorrebbe far tornare insieme Brad Pitt e Jennifer Aniston! : George Clooney ha un sogno davvero speciale: vedere Brad Pitt di nuovo felice accanto a Jennifer Aniston. Ecco cosa avrebbe fatto l’attore per aiutare il suo grande amico a tornare insieme all’ex moglie! George Clooney – Cosa renderebbe felice l’attore? Vedere il suo amico Brad Pitt al fianco di Jennifer Aniston! Ci riuscirà? Dopo il ... Leggi tuttoGeorge Clooney vorrebbe far tornare insieme Brad Pitt e Jennifer ...

The American : il film con George Clooney stasera su Iris : In prima serata il thriller del 2010 diretto da Anton Corbijn in Abruzzo, con l'attore Americano e Violante Placido.

George Clooney e Amal arrivano a Venezia in watertaxi : George Clooney e la sua Amal si sono concessi una vacanza nella città dove si sono sposati, Venezia. Le vacanze made in Italy della coppia Clooney sembrano procedere a gonfie vele. Dopo essersi concessi una sosta sul Lago di Como, intrattenendosi con gli Obama, George ed Amal Clooney sono arrivati a Venezia. Dal 29 settembre 2014, Amal Alamuddin, una delle donne arabe più influenti al mondo, è sposata con l'attore statunitense ...

George Clooney e Amal Alamuddin - cena romantica Da Ivo a Venezia e foto nelle cucine con lo staff : Vacanze romantiche per George Clooney e Amal Alamuddin a Venezia. La coppia torna nella città che ha ospitato il loro matrimonio, cenando ancora una volta nello storico ristorante della Laguna "Da Ivo", dove ormai sono di casa. Dopo la cena, George Clooney saluta lo staff nelle cucine e si presta a foto e complimenti: "È stata un'altra grande notte". La coppia conosce bene Venezia, teatro del loro matrimonio. Una città fatata per loro, così ...

Inarrestabile George Clooney. Presto sarà produttore e attore su Netflix - : Carlo Lanna George Clooney alla conquista di Netflix, è in cantiere un nuovo film da attore per il celebre colosso dello streaming Filantropo, marito, padre e attore versatile. George Clooney è un vero e proprio tornado. Secondo quello che è stato riportato da Vanity Fair, il celeberrimo George è pronto a lanciarsi in un nuovo progetto televisivo. Dopo il successo ottenuto dalla miniserie “Catch 22”, qui in Italia su Sky, ora si ...