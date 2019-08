G7 | coro di no all’idea di Trump sul ritorno Russia Ue | “Sarebbe un segnale di debolezza”

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 22 agosto 2019) A pochi giorni dal G7 di Biarritz il tema del ripristino del G8 con ildellaal tavolo delle grandi potenze mondiali, lanciato dal presidente americano Donaldmartedi', continua a tenere banco. Il Cremlino ha risposto ufficialmente che "non e' un obiettivo di per se'" per Mosca, la quale preferisce il formato piu' inclusivo del G20, che comprende anche Cina, India e altri Paesi importanti. Come ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, "lapensa che ora non sia molto efficace discutere di questioni globali, di geopolitica, sicurezza ed economia senza Cina, India e un'altra serie di Paesi". L'idea e' stata bocciata dall'Ue che da Bruxelles ha fatto sapere che al vertice si schierera' contro la riammissione di Mosca, la cui esclusione - dettata dall'annessione della Crimea e l'aggressione dell'Ucraina orientale nel 2014 - e' ancora valida dal ...

