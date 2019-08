È morta Gigia | la cagnolina che Luciana Littizzetto salvò dall’abbandono

Fonte : gossip.fanpage

(Di giovedì 22 agosto 2019) È, lachedall'abbandono nel 2010, trovandola in una autostrada dalle parti di Rho, vicino a Milano. Su Instagram non nasconde il suo dolore: "Non ci sei più. E nemmeno io". Cordoglio e affetto dai fan e dagli amici del mondo dello spettacolo, da Antonella Clerici a Filippa Lagerback.

