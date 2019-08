Bitter Sweet | spoiler | Demet registra la confessione di Hakan e tenta di farlo arrestare

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Da questa settimana la soap opera turca- Ingredienti d'amore è tornata su Canale 5 dopo la sua pausa estiva. La prossime puntate si riveleranno ricche di colpi di scena.Onder (Necip Memili) e la moglie(Alara Bozbey) saranno al centro dell'attenzione. La coppia trascorrerà un terribile periodo, in seguito all'affidamento di Bulut a Ferit. I due coniugi saranno ai ferri corti. La situazione degenererà molto presto efarà di tutto per incastrare il marito. In questo modo potrebbe riuscire a mandarlo in prigione e far sì che paghi tutte le malefatte compiute una volta e per tutte....

Dylmademehappy : ah si chiama bitter sweet RAGA CHE TRASH PRONTO - zazoomblog : Can Yaman il protagonista di Bitter Sweet che ha conquistato le donne italiane - #Yaman #protagonista #Bitter… - SheeranCristina : non riesco più a vedere bitter sweet rip me #bittersweet -