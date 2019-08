Trump contro la Fed alla vigilia del forum di Jackson Hole | è un problema

Migranti - Richard Gere contro Salvini : "Fa leva su paura e odio - è un baby Trump - ma voglio incontrarlo" : "Sono sicuro che non è come si presenta in pubblico". E su Carola Rackete, dice, "chi salva vite è un eroe"

Usa - amministrazione Trump contro i transgender : giusto licenziarli per la loro scelta. Chiesto via libera della Corte Suprema : Licenziare legalmente i transgender solo per il fatto di essere, appunto, trans. È il nuovo obiettivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha Chiesto alla Corte Suprema di legalizzare la norma appellandosi al Civil Rights Act. Secondo il Titolo VII della legge federale sui diritti civili del 1964, infatti, solo il “sesso biologico”, e non quello che si vuole acquisire, è protetto dalle discriminazioni. Se la linea ...

Trump-Cina - si apre il fronte Artico Usa contro la Via della Seta polare : L'idea (difficile) di Trump di comprare la Groenlandia dalla Danimarca non è solo una boutade ma rientra nella strategia anti Cina nell'Artico. Lo scioglimento dei ghiacci sta creando un nuovo fronte Segui su affaritaliani.it

Usa - Trump contro legge tutela trans : 7.00 Secondo la Casa Bianca è possibile licenziare le persone transgender per il loro orientamento sessuale.Il Dipartimento di Giustizia ritiene infatti che il Titolo VII del Civil Right Act del 1964 non tuteli i dipendenti transgender, ma riguardi solo i casi di discriminazione in base al sesso biologico. Il Dipartimento interviene sul caso di una transgender licenziata durante la transizione da un sesso all'altro: il titolo VII "non bandisce ...

Hong Kong - Trump chiede incontro a Xi Jinping per risolvere “rapidamente” la crisi. E la Cina invia truppe al confine : Rimane alta la tensione a Hong Kong. Dopo i due giorni di stop dei voli all’aeroporto internazionale per le proteste, la Airport Authority ha ottenuto un’ingiunzione temporanea che impedisce ai manifestanti di entrare in alcune aree dello scalo e la situazione è tornata così alla normalità. I voli sono ripresi e le proteste si sono spostate nel quartiere di Sham Shui Po: qui circa 100 manifestanti hanno puntato i laser contro una stazione di ...

«Epstein lasciato solo in cella» : tutti i dubbi sul suicidio. E Trump rilancia le accuse contro Clinton : Dalle accuse alle guardie carcerarie, passando per le teorie del complotto: quali sono le domande sul decesso del finanziere statunitense. La versione del New York Times: «E’ stato lasciato solo in cella e senza vigilanza»

L’ira dei farmer contro Trump : i sussidi arrivano solo ai grandi : Fino ad oggi il presidente americano ha elargito e promesso decine di miliardi di aiuti e “sussidi di guerra” per quasi 30 miliardi. Un “tesoro” che però non sembra avere gli effetti desiderati: lascia scontenti molti agricoltori in affanno, che chiedono accordi stabili sull’interscambio che garantiscano il loro futuro. E ha scatenato polemiche su sprechi e privilegi nella sua distribuzione, che ha premiato le grandi imprese.

Donald Trump contro le elite del cinema : “Hollywood è razzista” : Il Presidente degli Stati Uniti tuona contro le major liberal e i loro film buonisti e su Twitter ribadisce che “i film in uscita sono fatti per aizzare e creare caos”. Le stragi a El Paso e Ohio alimentano il dibattito e Donald Trump prende posizione contro chi lo attacca. Nei giorni scorsi, tante star del mondo dello spettacolo non hanno perso l’occasione per associare gli atteggiamenti e le politiche del Presidente degli Stati ...

Venezuela contro le sanzioni Usa : “Terrorismo economico”. Ma Trump tira dritto : "Terrorismo economico": il Venezuela risponde con durezza alla decisione di Washington di congelare tutti i beni del governo Venezuelano sul territorio degli Stati Uniti, in una mossa volta esplicitamente ad aumentare la pressione sul regime di Nicolas Maduro nella speranza di fare cadere il presidente a vantaggio di Juan Guaido', riconosciuto come capo di Stato ad interim da una cinquantina di Paesi. Per Caracas si tratta di una "aggressione ...

Il CEO di Take-Two si schiera contro le ultime dichiarazioni di Donald Trump sui videogiochi : A seguito delle recenti e sanguinose sparatorie avvenute negli Stati Uniti, il Presidente Donald Trump ha tenuto un discorso in cui tra le altre cose ha dichiarato che anche i videogiochi sono responsabili di tali violenze. "Dobbiamo smettere di glorificare la violenza nella nostra società, questo include quei macabri videogames che sono ormai ampiamente diffusi." - ha dichiarato il Presidente americano. Dopo un attacco del genere, alcuni volti ...

Donald Trump contro i videogiochi : creano una cultura della "glorificazione della violenza nella nostra società" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condannato il ruolo svolto dai videogiochi nella creazione di una cultura della "glorificazione della violenza nella nostra società" durante un briefing alla Casa Bianca.Non ha fornito ulteriori dettagli sulle azioni da intraprendere riguardo alla violenza nei giochi. I commenti facevano parte di un più ampio appello a reagire alle sparatorie di massa durante il fine settimana che hanno lasciato ...

Atletica – L’ex velocista Carl Lewis contro il presidente Trump : “razzista e misogino - ama solo se stesso” : L’ex stella dell’Atletica americana, Carl Lewis, ha lanciato delle vere e proprie bordate ai danni del presidente USA Donald Trump descrivendolo come razzista e misogino Dopo le recenti stragi che in America hanno riacceso il dibattito sulla facile reperibilità delle armi, il presidente Trump è finito nuovamente al centro di un’accesa polemica. In occasione dei Giochi Panamericani, l’ex stella dell’Atletica ...

Trump : “Ho chiesto pena di morte per chi fa stragi e più controlli” : Washington, 5 ago. (AdnKronos) – Dopo e Dayton, Donald Trump propone di rafforzare i controlli sulla vendita di armi e chiede una riforma delle norme sull’immigrazione: “Non possiamo lasciare che coloro che sono stati uccisi a El Paso, in Texas e Dayton, Ohio, muoiano invano. Lo stesso vale per i feriti gravi. Non possiamo mai dimenticarli e tutti quelli che sono venuti prima di loro”, ha scritto su Twitter. ...

Stragi in Usa - Trump : “Media hanno alimentato la rabbia. Controlli sulla vendita di armi” : A poche ore dalle Stragi di Texas e Ohio, Donald Trump interviene sulla necessità di maggiori Controlli sulle armi e attacca i media. “Le fake news hanno contribuito enormemente ad alimentare una rabbia e una collera montate nel corso di molti anni”, scrive il presidente americano, secondo cui “i media hanno una grande responsabilità” sul fronte della sicurezza nel Paese. “La copertura delle notizie dovrebbe ...