La storia di Mari morta mentre puliva i vetri | da manager a colf per far studiare i figli

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Doveva tornare dalla sua famiglia tra qualche mese, ma il suo biglietto aereo per Manila rimarrà inutilizzato perché lei,, ha perso la vita sul posto di lavoro, precipitando nel vuotodi un appartamento milanese.lou Reyes, donna 54enne di origini filippine, aveva un passato dama in Italia lavorava comeper mantenere i suoilontani. A raccontare la suaè il Corriere della Sera.lou, assunta come domestica da una famiglia nel centro di Milano, non pensava di restare in Italia ancora a lungo. Il suo obiettivo era mettere da parte quanto bastava per pagare gli studi dei suoi, Rojan e Russell, 19 e 17 anni. Insieme a suoto Henry, aveva scelto per loro le migliori scuole private della città natale. Proprio come avevano fatto per il primogenito Ralph, 30 anni, che, dopo la laurea alla San Beda ...

