La Lega è sempre il primo partito ma perde consensi | salgono M5s e Pd Il sondaggio Gpf

Crisi - Buffagni : “Movimento compatto su Di Maio. Io sempre stato scettico per gli accordi con tutti - anche con la Lega non fu facile” : “Quello che è successo è grave: Salvini ha staccato la spina e ha dimostrato di essere un traditore. Il Movimento è compatto su Luigi Di Maio per l’interesse del paese”. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle Stefano Buffagni all’indomani delle dimissioni del premier Giuseppe Conte e nel giorno dell’avvio delle consultazioni. “La linea si dirà al Presidente della Repubblica, non è compito mio ...

Crisi governo - Molinari (Lega) : “Renzi si conferma sempre ‘il Bomba’. Di Maio su taglio parlamentari? Mossa disperata” : “Renzi ha definito Salvini “Capitan Fracassa”? Lui invece si conferma nuovamente di essere ‘il Bomba’, come lo chiamavano al liceo. Quel soprannome è perfetto”. Così, ai microfoni di Radio Cusano Campus, il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Riccardo Molinari. E aggiunge: “Questo qua è uno che ha sputato sul governo fino all’altro ieri, accusandolo delle peggiori nefandezze. Ha fatto ...

Reddito - Lega e M5S sempre più divisi : 14.28 "Il 70% di chi lo chiede probabilmente non ne ha diritto. Bisogna rivedere la misura dando di più a chi ne ha più bisogno e intervenire in favore delle imprese abbassando il cuneo per chi assume",dice il leghista Garavaglia,viceministro al Mef, parlando di Reddito di cittadinanza. Immediata la replica di M5S, che su Fb difende"una misura che ha ridato dignità alle persone e che assicura la tenuta sociale del Paese"."E' la più grande ...

Carabiniere ucciso - verità sempre più lontana. Legale di Elder : “Dubbi sulla dinamica della colluttazione” : Emergono sempre più zone grigie sull'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. A rendere le acque più torbide, l'avvocato Renato Borzone, uno dei difensori di Elder Finnigan Lee, il 19enne californiano che ha ucciso con undici coltellate il militare dell'Arma. "Riteniamo che questo processo debba essere celebrato in tribunale e non sulla stampa - ha detto il Legale -. Abbiamo assunto la difesa da 12 ore e stiamo cercando ...

Governo - Di Maio con gli iscritti 5s a Cosenza : “Per decidere serve sempre un accordo con Conte e quello là. Lega a volte insopportabile” : “Ogni volta che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, ci dobbiamo sedere a un tavolo io, Conte e quell’altro là e dobbiamo fare un accordo. Ogni volta”. È lo sfogo di Luigi Di Maio mentre domenica sera a Cosenza parla con circa 500 iscritti nel corso di un’assemblea del Movimento 5 stelle. L’audio del suo discorso, durato circa un’ora, è stato pubblicato dal sito della testata ...

Sondaggi politici - la Lega continua a crescere e sempre più italiani vogliono tornare a votare : Mentre la Lega continua a crescere, guadagnando 1,1 punti percentuali in una sola settimana nonostante gli scandali e le tensioni interne alla maggioranza, sempre più italiani vorrebbero tornare a votare. La maggior parte di questi, ovviamente, è un elettore del Carroccio. Anche fra l'opposizione, però, è alto il desiderio di un voto anticipato.

Tav - Toninelli : “Noi del M5s sempre contrari - è la Lega ad aver cambiato idea. Spieghi il perché. Conte? Non è a favore” : “Il Tav? È una bidonata con costi enormemente superiori ai benefici. Il M5s, sin dalla nascita, è sempre contrario all’opera. Chi ha cambiato idea è la Lega, perché io ricordo perfettamente sindaci leghisti contro e lo stesso Salvini schierato No Tav. È, quindi, Salvini a dover spiegare alla gente e al proprio elettorato sulla base di quali elementi abbia cambiato idea”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba ...

Matteo Salvini - il sondaggio Swg : "La fiducia nella Lega cresce sempre più - stimata al 37 - 8%". Calo del Pd : "La fiducia nella Lega al governo, continua a crescere". Parola di Rado Fonda, sondaggista, nonché direttore ricerche Swg. L'ultimo sondaggio dell'istituto triestino al 22 luglio scorso dice che tre italiani su dieci sono pronti a scendere in piazza per cambiare le cose. La Lega è stimata al 37,8%,

Tav - Matteo Salvini esulta : “Si farà come sempre chiesto dalla Lega - peccato per tempo perso” : Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, esulta dopo l'annuncio di Giuseppe Conte del sì alla Tav da parte del governo: "Si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. peccato per il tempo perso, adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri fermi". esultano anche il Pd (con Boschi e Renzi) e Forza Italia.Continua a leggere

Gisele Bündchen così Legata alla gemella Patricia : «La mia migliore amica sempre» : Gisele Bündchen e PatriciaGisele Bündchen e PatriciaI gemelli delle starScarlett Johansoon e HunterScarlett Johansoon e HunterAshton Kutcher e MichaelBenji e Joel MaddenBen e Joe Madden Eva GreenMary-Kate e Ashley OlsenMary-Kate e Ashley OlsenVin DieselGisele Bündchen ha appena compiuto 39 anni. Il marito Tom Brady, come negli ultimi 10 anni, le ha scritto una romantica dedica. In portoghese, la sua lingua madre, che tradotto suona più o meno ...

Migranti : Legambiente - 'chi salva vita ha sempre ragione' : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - "salvare vite non è reato". E' il messaggio che arriva da Goletta Verde arrivata questa mattina a Pozzallo, in Sicilia, dove ha incontrato gli equipaggi delle navi Mediterranea, Sea Watch e Aquarius. La storica imbarcazione di Legambiente, partita dal Friuli Venezia Gi

