Konami | PES sarà videogioco ufficiale di EURO 2020

Konami - eFootball PES sarà videogioco ufficiale di EURO 2020 : Konami non si ferma più e mette a segno un altro colpo importante in vista dell’uscita di eFootball PES 2020, la nuova versione del celebre videogioco calcistico. Attraverso un comunicato ufficiale, l’azienda ha annunciato di aver siglato un accordo esclusivo con la UEFA diventare videogioco ufficiale di EURO 2020, la manifestazione itinerante che si terrà […] L'articolo Konami, eFootball PES sarà videogioco ufficiale di EURO 2020 è stato ...

Pes 2020 - Konami annuncia la licenza ufficiale della Serie A : Pes 2020, importante novità per quando riguarda il famoso videogioco di calcio che a breve uscirà per le varie consolle. Konami ha infatti annunciato che sarà presente la licenza ufficiale della Serie A Tim. Il colosso giapponese ha ufficializzato la fumata bianca, che prevede quindi la presenza -nel gioco- di badge sulle divise dei calciatori e del trofeo Coppa Campioni d’Italia. A luglio, Konami aveva annunciato la partnership con ...

Altro colpo Konami : River Plate e Boca Juniors solo su PES : La sfida che ogni anno si ripete tra FIFA e PES, i due videogiochi calcistici targati EA Sports e Konami, quest’anno si fa ancora più accesa. Ormai da qualche tempo era difficile riuscire a scalfire il predominio sul mercato del prodotto realizzato dalla software house americana, ma ora la situazione potrebbe essersi ribaltata. A dar […] L'articolo Altro colpo Konami: River Plate e Boca Juniors solo su PES è stato realizzato da ...

Altro colpo di PES 2020 : River Plate e Boca Juniors saranno un'esclusiva del gioco di Konami : Quella di Konami per eFootball PES 2020 è una strategia davvero aggressiva e, dopo essersi assicurata la presenza della Juventus in esclusiva sul prossimo gioco sportivo, ecco arrivare un Altro colpo.Ebbene, solo ed esclusivamente sul titolo di Konami potrete rivivere le emozioni del Superclasico, perché River Plate e Boca Juniors figureranno solo su PES 2020 e non più su FIFA, che perde altre due squadre molto amate.I due club argentini, ...

La Carriera di FIFA 20 sfida PES 2020 : tutte le novità di EA per battere Konami : Con FIFA 20, EA Sports e Electronic Arts dovranno faticare per convincere gli appassionati di calcio virtuale di avere acquistato la simulazione più completa e meglio riuscita dell'anno. Non perché le novità messe sul piatto dal team di sviluppo non siano allettanti, ma a fronte della riscoperta confidenza della rivale Konami, che ha voglia e risorse per fare le cose in grande con il suo eFootball PES 2020. Il tutto andrà a vantaggio dei ...

Juventus e Konami annunciano una partnership : per i prossimi tre anni i campioni d’Italia solo su PES : Konami e Juventus FC hanno annunciato, dall’Allianz Stadium di Torino, un accordo che prevede per i prossimi tre anni i diritti in esclusiva sui bianconeri per i videogiochi della serie PES. La partnership firmata tra l’azienda giapponese ed i campioni d’Italia darà i suoi primi frutti con eFootball PES 2020, il nuovo capitolo del calcistico di Konami in arrivo il 10 settembre, vedendo incluso nel gioco nome, logo, maglie ...

