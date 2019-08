Il giocatore Salvini ha perso l' azzardo più grosso

Fonte : agi

(Di mercoledì 21 agosto 2019) La propensione al rischio, finora arma vincente per Matteoin politica, ha portato il segretario leghista a perdere, 1 a 0 per il Movimento 5 stelle, la prima battaglia della crisi di governo agostana. Il 'gambler' lumbard che in passato si è distinto per mosse ardite - come fu quella di spingere la Lega a votare Anna Maria Bernini, sbloccando l'impasse sulla presidenza del Senato, primo passo dell'accordo con il M5s - stavolta ha dovuto incassare il colpo di Giuseppe Conte e degli alleati 5 stelle. Seduto al suo fianco, il capo di via Bellerio è apparso molto contrariato e forse anche un po' provato durante il discorso con cui il presidente del Consiglio, in piedi, appoggiando la mano sulla sua spalla a tratti, lo ha rimproverato duramente per "scarsa sensibilità istituzionale e una grave carenza di cultura costituzionale". La mossa di tenere la porta ...

