Gallagher contro Salmo | ' MM4 è un plagio | noi nuovi trapper bloccati da questi parassiti'

Noel Gallagher contro Eminem : “Noioso - parla di rehab e droghe da 20 anni” : L'invettiva di Noel Gallagher contro Eminem , a questo giro, è rivolta ai testi del rapper di Lose Yourself che secondo l'ex Oasis sarebbero ripetitivi e noiosi quanto l'artista stesso. Abbiamo usato l'espressione "a questo giro" perché il leader degli High Flying Birds si era già pronunciato aspramente nel 2005 contro Marshal Bruce Mathers III (questo il nome di battesimo di Eminem ) durante un'intervista rilasciata al Guardian. In ...

Liam Gallagher ha chiesto scusa alla madre e alla nipote per la lunga faida contro il fratello : Liam Gallagher ha chiesto scusa dopo l'ennesimo episodio di tensione con il fratello Noel, nemico di sangue che dal momento dello scioglimento degli Oasis è diventato anche un suo avversario social. In questo caso, però, non parLiamo di una battutina nella quale l'ex frontman degli Oasis ha apostrofato il fratello con l'appellativo "Potato", e nemmeno dell'ennesimo "no" di Noel di fronte alla proposta di riformare la band. Facciamo un passo ...