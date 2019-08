Diabolik | funerali blindati per Fabrizio Piscitelli Bara modificata da ultras Lazio

Diabolik - Roma sud militarizzata per i funerali di Piscitelli. La salma del capo ultrà arriva in bara nera - in 300 hanno scortato il feretro : Un intero quadrante a sud di Roma militarizzato per i funerali di Fabrizio Piscitelli. La salma di ‘Diabolik‘, così com’era conosciuto il capo ultras degli Irriducibili della Lazio ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola alla nuca, arriva in una bara completamente nera al Santuario del Divino Amore, dove il questore della Capitale, Carmine Esposito, ha disposto le esequie in “forma privata”, al massimo 100 ...

Fabrizio Piscitelli - funerali blindati per il capo ultrà Diabolik. Gesto degli Irriducibili Lazio : la sua bara : Massima sorveglianza per i funerali di Fabrizio Piscitelli, storico capo ultras degli Irriducibili della Lazio ucciso in un agguato a mano armata il 7 agosto scorso. Corteo funebre scortato, controlli ai caselli autostradali, stazione ferroviarie e metro. Il funerale di Diabolik si svolgerà alle 15

A Roma i funerali di Diabolik : sulla bara la scritta "Irriducibili" : Alle 15 nel santuario del Divino Amore le esequie di Fabrizio Piscitelli l’ex capo ultrà della Lazio ucciso due settimane fa con un colpo di pistola al Parco degli Acquedotti

Diabolik - funerali 'sotto scorta' per il leader degli Irriducibili : Roma, 20 ago. (AdnKronos) - Corteo funebre, scortato dalle forze dell'ordine, tre aree sorvegliate speciali, controlli a caselli autostradali e stazioni ferroviarie per monitorare l'eventuale arrivo di tifosi. Sarà un funerale blindato quello di Fabrizio Piscitelli, l'ultras della Lazio ucciso con u

Diabolik - funerali ‘sotto scorta’ per il leader degli Irriducibili : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – Corteo funebre, scortato dalle forze dell’ordine, tre aree sorvegliate speciali, controlli a caselli autostradali e stazioni ferroviarie per monitorare l’eventuale arrivo di tifosi. Sarà un funerale blindato quello di , l’ultras della Lazio ucciso con un colpo di pistola il 7 agosto scorso nel parco degli Acquedotti, a Roma. Le esequie a ‘numero chiuso’ si terranno domani alle ...

Funerali Diabolik - firmata l'ordinanza per la esequie al Divino Amore : Roma, 20 ago. (AdnKronos) - Il questore di Roma Carmine Esposito ha firmato l'ordinanza contenente le misure di sicurezza per i Funerali di Fabrizio Piscitelli, l'ultras della Lazio ucciso il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti. Il feretro sarà scortato mercoledì alle 15 dalle forze dell'ordin

Funerali Diabolik - firmata l'ordinanza per la esequie al Divino Amore : Roma, 20 ago. (AdnKronos) - Il questore di Roma Carmine Esposito ha firmato l'ordinanza contenente le misure di sicurezza per i Funerali di Fabrizio Piscitelli, l'ultras della Lazio ucciso il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti. Il feretro sarà scortato mercoledì alle 15 dalle forze dell'ordin

Omicidio Diabolik - firmata l'ordinanza per i funerali al Divino Amore : Roma, 20 ago. (AdnKronos) - Il questore di Roma Carmine Esposito ha firmato l'ordinanza contenente le misure di sicurezza per i funerali di Fabrizio Piscitelli, l'ultras della Lazio ucciso il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti. Il feretro sarà scortato dalle forze dell'ordine da Tor Vergata a

Funerali Diabolik - firmata l’ordinanza per la esequie al Divino Amore : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – Il questore di Roma Carmine Esposito ha firmato l’ordinanza contenente le misure di sicurezza per i Funerali di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti. Il feretro sarà scortato mercoledì alle 15 dalle forze dell’ordine da Tor Vergata al e poi al cimitero Flaminio. Il corteo funebre arriverà al Santuario e le auto potranno essere ...

Omicidio Diabolik - firmata l’ordinanza per i funerali al Divino Amore : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – Il questore di Roma Carmine Esposito ha firmato l’ordinanza contenente le misure di sicurezza per i funerali di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti. Il feretro sarà scortato dalle forze dell’ordine da Tor Vergata al e poi al cimitero Flaminio. Il corteo funebre arriverà al Santuario e le auto potranno essere parcheggiate di fronte ...

Diabolik - funerali "a numero chiuso" al Divino Amore : Il 21 agosto i funerali di Fabrizio Piscitelli, lo storico capo ultras della Lazio ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di...

Diabolik - Funerali Fabrizio Piscitelli/ C'è l'accordo : 100 persone per l'addio all'ul : Diabolik, Funerali Fabrizio Piscitelli: accordo fra famiglia e Questura, 100 persone potranno dire addio al noto ultras di casa Lazio

Omicidio Diabolik - raggiunto l’accordo tra questura e famiglia sui funerali : E’ stato raggiunto l’accordo tra la questura e la famiglia del capo ultras laziale ucciso, Diabolik, su dove svolgere i funerali. Le esequie si terranno al Divino Amore. Vi potranno partecipare non più di 100 persone. La cerimonia era stata inizialmente fissata dalla questura all’alba del 13 agosto e in forma privata. La famiglia, però, si era opposta duramente. La polizia, temendo problemi di ordine pubblico, ha anche ...

Omicidio Diabolik - la questura accorda alla famiglia i funerali al Divino Amore. Resta alto il grado di attenzione per l’ordine pubblico : La questura di Roma ha accordato alla famiglia di Fabrizio Piscitelli la possibilità di svolgere i funerali presso il Santuario del Divino Amore, sulla via Ardeatina, alla periferia sud della Capitale. “Diabolik”, com’era conosciuto il 53enne capo ultrà della Lazio e fondatore del gruppo degli Irriducibili, ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola alla nuca su una panchina del Parco degli Acquedotti, alla periferia ...