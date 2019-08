UOMINI E DONNE Ursula vicina al parto | ' Un mese e mezzo e sarai qui' | Trono Over

UOMINI E DONNE/ Andrea : 'Teresa - ho paura - mia nonna parla con...' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Trono Classico: vacanze in famiglia per Teresa Langella e Andrea Del Corso, ma qualcosa turba la serenità dell'ex corteggiatore.

UOMINI e Donne anticipazioni - Giulio Raselli : arriva una segnalazione : Giulio Raselli di Uomini e Donne avvistato con una ragazza a Formentera: la segnalazione Giulio Raselli, in queste ultime ore, è finito in un’incredibile bufera mediatica. Il motivo? La popolare influencer Deianira Marzano ha pubblicato direttamente sulle sue storie instagram alcune foto in cui è stato immortalato un ragazzo simile a Giulio Raselli impegnato a flirtare con una ragazza. In queste immagini il suddetto giovane non si è visto ...

UOMINI E DONNE/ Angela Nasti 'a occhi chiusi' in Sardegna - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, news dal Trono Classico: Andrea Zelletta annuncia un nuovo progetto, mentre Angela Nasti pubblica una foto enigmatica sui social

UOMINI E DONNE/ Giorgio Manetti : 'programma top secret in arrivo' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, news dal Trono Over. Stefano Torrese fa impazzire una fan, mentre Giorgio Manetti rivela: 'non tornerà nel programma'

Giorgio Manetti smentisce il suo ritorno a UOMINI e Donne : 'Parentesi chiusa' : Giorgio Manetti non tornerà a Uomini e Donne a settembre: dopo giorni in cui si sono rincorse le voci sul possibile rientro del "gabbiano" nel Trono Over dopo la pausa estiva, è stato il diretto interessato a fare chiarezza a riguardo in un'intervista che ha rilasciato di recente. Se il percorso nel programma di Maria De Filippi lo reputa concluso, il toscano non intende abbandonare la Tv: pare che ad ottobre parteciperà ad una nuova ...

Giorgio Manetti non tornerà a UOMINI e Donne : Ho un progetto televisivo a ottobre : Giorgio Manetti, dopo la fine della storia con Gemma Galgani, ha ritrovato l'amore al fianco di un'avvenente signora bionda con la quale convive da alcuni mesi. Negli scorsi giorni, però, si era diffusa la notizia che l'ex cavaliere di Uomini e Donne potesse ritornare nella popolare trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. A lanciare l'indiscrezione era stato il "Gabbiano" (come era soprannominato in trasmissione) parlando di un ritorno in ...

Costantino Vitagliano cerco l’anima gemella tornerei a UOMINI e Donne : Al settimanale “Di Più” Costantino Vitagliano ha detto che:«Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni». Costantino Vitagliano, il tronista oggi 45enne, a distanza di 16 anni potrebbe tornare a “Uomini e Donne”. «Ci sarebbe una differenza ...

“Non posso farne a meno”. Ida Platano di UOMINI e Donne lo dice ad alta voce : Ancora qualche settimana e Uomini e Donne tornerà in tv dopo la consueta pausa estiva. Ma nel frattempo i fan del programma seguono i protagonisti del dating show sui social e tra i personaggi più amati c’è sicuramente Ida Platano. A maggio scorso la dama ha chiuso – pare definitivamente – la storia d’amore con Riccardo Guarnieri e ora, a giudicare dai suoi post, sembra rinata. Oggi Ida è una donna single e felice che a Uomini e Donne non ha ...

UOMINI e Donne anticipazioni - torna Giorgio Manetti? Parla il Gabbiano : Uomini e Donne anticipazioni: è vero che Giorgio Manetti torna al Trono Over? Giorgio Manetti torna al Trono Over di Uomini e Donne? Negli scorsi giorni il Gabbiano ha annunciato sui social network un ritorno in tv e i fan del programma di Maria De Filippi si sono letteralmente scatenati. Il toscano ha lasciato la […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, torna Giorgio Manetti? Parla il Gabbiano proviene da Gossip e Tv.

UOMINI e Donne - Irene e la dura risposta sulla “storia” di Luigi e Sara : Uomini e Donne, Irene Capuano risponde a chi le chiede se è curiosa del “passato” di Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella La storia d’amore tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano prosegue a gonfie vele. I due ex protagonisti del Trono Classico si stanno vivendo a pieno la loro relazione. Al momento, si trovano in […] L'articolo Uomini e Donne, Irene e la dura risposta sulla “storia” di Luigi e Sara proviene da ...

Gossip UOMINI e Donne : Giorgio Manetti fa una nuova rivelazione : Giorgio Manetti di Uomini e Donne Over fa un nuovo annuncio sui social Giorgio Manetti, settimane fa, ha annunciato direttamente sulla sua pagina personale instagram che al ritorno delle vacanze lo aspetterà una nuova ed eccitante avventura. Ovviamente i fan hanno subito chiesto al’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne delucidazioni a tal proposito. Ma quest’ultimo ha preferito non dare alcuna informazione, lasciando il ...

UOMINI e Donne : Ex Tronista Pronto per il Trono Classico! : Aria di novità a Uomini e Donne. Un ex Tronista, nato agli albori del programma, vorrebbe tanto ritornare alla corte di Maria De Filippi, questa volta al Trono over. Ecco di chi si tratta! A Uomini e Donne abbiamo ormai visto di tutto. Tronisti già fidanzati, coppie che mentivano alla redazione per popolarità, scandali, battibecchi e persino torte in faccia. La news del momento è dedicata al salto generazionale della trasmissione. Un ex ...

Caos a UOMINI e donne - due autori contro Teresa Cilia : lei sparisce ma dice che chiarirà : In questa calda estate hanno tenuto banco le vicende di Teresa Cilia, la quale si è lasciata andare a delle pesanti e clamorose rivelazioni sulla redazione di Uomini e donne, il programma dei sentimenti di Maria De Filippi in onda su Canale 5. La Cilia ci è andata giù pesante soprattutto contro Raffaella Mennoia, la storica autrice della trasmissione pomeridiana, parlando anche di minacce ricevute. Una situazione che ha creato un botta e ...

UOMINI e Donne/ Andrea Zelletta rivela : 'nuovo progetto in arrivo' - Trono Classico - : Uomini e Donne, news dal Trono Classico: Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez 'perdono l'equilibrio' e divertono i fan, mentre Andrea Zelletta annuncia un nuovo progetto