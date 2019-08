Renzi | Un nuovo governo non è un colpo di Stato | un voto in autunno è un colpo di

"Noi non ci saremo". Renzi si chiama fuori dal nuovo governo : “Mi sembra saggio che nessuno di noi stia dentro il governo, io non ci sarò. Nessuno di noi chiede la benché minima poltrona, anche quella di commissario”. Così Matteo Renzi, senatore Pd ed ex premier, ai microfoni di Radio 24.“Questo dibattito è politichese: il governo populista ha fallito. Per 14 mesi ci hanno detto che loro erano la speranza e avrebbero rivoluzionato l’italia, dicevano ...

Renzi : "La maggioranza contro la deriva Papeete c'è. Salvini si dimetta e si formi un nuovo governo" : Matteo Renzi ha tenuto oggi un'attesa conferenza stampa in cui ha confermato la sua teoria della necessità urgente di un governo istituzionale e che oggi stesso in Senato si vedrà l'esistenza di una nuova maggioranza, in quanto PD, M5S, Leu e gruppo misto sono d'accordo sulla calendarizzazione del voto contro Conte il 20 agosto. Ha anche detto che non sarà alla direzione del PD del 21 agosto, sostenendo che lo faccia per rispetto.Renzi ha ...

Ore 18 : si vota per la data su sfiducia a Conte |Renzi ripete : "Nuovo governo o è recessione - il Senato mostrerà che accordo è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Nuovo governo - Zingaretti tratta. E Renzi avverte : se non si fa è colpa sua : Voci di un contatto (smentite dal Nazareno) tra il segretario e RenziIl governatore fa appello all’unità «di fronte ai pericoli della democrazia»I paletti del senatore: se il governo salta la responsabilità sarà di Nicola

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - il giro di chiamate per convincere Forza Italia a un nuovo governo : Matteo Renzi e Maria Elena Boschi sono alle prese con gli azzurri di Forza Italia. A Palazzo Madama si parla di un piddino (Renzi) attivissimo nel chiamare uno per uno i forzisti più a rischio di ricandidatura per convincerli a sostenere un nuovo governo. La prova di Forza di Renzi contro il segreta

Matteo Renzi : “No a elezioni subito - nuovo governo per evitare aumento IVA e tagliare parlamentari” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi a sorpresa: "Votare subito è una follia, serve un governo istituzionale che faccia la legge di bilancio per evitare l'aumento dell'IVA". E apre anche al taglio dei parlamentari: "A me non piace. Ma si voti in Aula in quarta lettura e si vada al referendum: siano gli italiani a decidere".Continua a leggere

Matteo Renzi fregato da Matteo Salvini : crisi a Ferragosto? Addio al nuovo partitino dell'ex premier : E fu così che Matteo Salvini riuscì a fregare persino Matteo Renzi. Lui che ha annunciato che alla prossima Leopolda darà le indicazioni sulle sue intenzioni future è stato preso in contropiede dalla crisi chiamata e voluta dal nemico giurato. L'ex premier - riporta Repubblica - si aspettava il voto

Il nuovo-vecchio ruolo di FloRenzi e il rebus terzino destro : Roma – Le prime uscite estive, seppur poco probanti, possono cominciare fin da subito a delineare alcune situazioni interne allo spogliatorio e soprattutto in seno allo scacchiere mentale di un allenatore. Contro il Tor Sapienza (12-0) e il Trastevere (10-1) il ruolo di Alessandro Florenzi è tornato a snaturarsi, o meglio, è tornato quello di qualche anno fa. Paulo Fonseca, in attesa dei nuovi colpi che andranno a rinforzare e rimpinguare ...

Nuovo fronte Renziano nel Pd. Tweet velenoso di Zingaretti su Anzaldi : Nel Pd si apre un Nuovo fronte renziano. Dopo il “caso Faraone” - l’annullamento del Congresso in Sicilia e l’autosospensione dell’ex segretario dem nell’isola - dopo le frecciate dell’intervista al Corriere della Sera di Matteo Renzi - “Zingaretti si occupi dell’altro Matteo, non di me” - si apre un caso Anzaldi. Tutto nasce da un battibecco social tra il senatore di Forza Italia ...

Matteo Salvini - il sospetto : "Un asse nuovo". Dietro Ursula - il complotto anti-Lega di Di Maio - Renzi e Macron : Il retroscena segreto sul "no" della Lega a Ursula Von der Leyen, dopo giorni di trattative e aperture fino al martedì mattina, a poche ore dal voto a Strasburgo, lo fornisce il Messaggero, riportando il durissimo sfogo di Matteo Salvini: "Quella non ci ha dato garanzie sul commissario, ci ha schifa

Matteo Renzi - il piano per tornare ai vertici del Pd : niente più nuovo partito - ora punta alle primarie : Al grido di "basta con le correnti, sciogliamole", tutte le componenti del Pd si sono date appuntamento per convegni, seminari e incontri. Aleggia nell'aria il tema della formazione di un nuovo partito del Pd, guidato proprio da Matteo Renzi, che comunque dimentica che dovrebbe allearsi con il medes