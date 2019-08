Paola Ferrari punge Simona Ventura e critica ancora Diletta Leotta : Paola Ferrari intervista Chi: critiche a Simona Ventura e Diletta Leotta Nuova intervista alla stampa per Paola Ferrari. La giornalista sportiva ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 21 agosto, in vista del suo ritorno a La Domenica Sportiva. Dalla prossima settimana la Ferrari tornerà al timone del programma calcistico […] L'articolo Paola Ferrari punge Simona Ventura e critica ancora ...

Paola Ferrari punge (ancora) Diletta Leotta : Non è una giornalista sportiva : Nuova bordata di Paola Ferrari nei confronti di Diletta Leotta, paragonata a Belen piuttosto che alle più note gironaliste sportive della nostra televisione. Quella tra Paola Ferrari e Diletta Leotta non è una vera e propria guerra, è piuttosto una sfida che a volte si combatte in punta di fioretto e altre con ampie sciabolate. Stavolta la moglie di Marco De Benedetti ha scelto la seconda ipotesi e dalle pagine del settimanale Chi ha colpito la ...

Paola Ferrari su Simona Ventura a La Domenica Ventura : "È la più brava - ma come si a passare da Temptation Island Vip al calcio?" : Alla fine Paola Ferrari l'ha spuntata ed ha ottenuto la conduzione de La Domenica Sportiva, trasmissione dalla quale mancava dalla stagione 2003-2004. La giornalista di Rai Sport, in vista del debutto di Domenica prossima, ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi, tornando ancora una volta a criticare la collega Diletta Leotta:Non parlo di donne che non sono giornaliste sportive. Rischio di vederla a Sanremo e spero che non ...

Paola Ferrari - la figlia Virginia (20 anni) è uno splendore. E tale e quale a lei : In attesa di tornare in tv (di nuovo al timone della Domenica Sportiva, come annunciato dalla Rai), Paola Ferrari racconta la sua estate sui social. Un’estate insieme alla famiglia e agli amici, tra coccole e aperitivi, per la giornalista e conduttrice che a 58 anni è sempre più bella e in forma. Con lei c’è il marito, il manager Marco De Benedetti sposato nel 1997, e i figli nati dal loro amore: Alessandro, che ha 21 anni, e Virginia, classe ...

RaiSport ridisegna la domenica di Rai 2 : apre la Ventura - chiude Paola Ferrari di ritorno alla DS. Enrico Varriale a 90° Minuto : Paola Ferrari Auro Bulbarelli, direttore di RaiSport, e Carlo Freccero hanno messo a punto la domenica di Rai 2 per la stagione tv 2019/2020, che sarà a tutto sport tra nuove trasmissioni e ‘vecchi’ ritorni. Su tutti quello di Simona Ventura, che accenderà il dì di festa della rete – dalle 12.00 alle 13.00 – con La domenica Ventura, uno show che mescolerà sport e intrattenimento. A seguire, dopo il Tg2, il confermato ...

La Domenica Sportiva torna a Paola Ferrari : così la Rai trasforma il format calcistico : "Non è ancora ufficiale ma sono vicina ad un ritorno da sogno": Paola Ferrari è raggiante ed esprime la sua gioia sui social. La Repubblica lo scrive per certo: sarà lei, in coppia con Jacopo Volpi, giornalista di grande esperienza, a condurre la trasmissione-cult di Rai Sport La Domenica Sportiva.