Open Arms | la Procura ha disposto il sequestro della nave | i migranti devono sbarcare

La Procura ha disposto il sequestro della Open Arms e lo sbarco dei migranti : La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave Open Arms e lo sbarco dei migranti a bordo. È quanto ha annunciato, in diretta Facebook, il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Molto probabilmente mi arriverà un'altra denuncia", perché la "Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per abuso di ufficio contro ignoti". Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha effettivamente disposto il sequestro ...

Angelo Scarano Col sequestro di Open Arms arriva l'assist dei pm all'ong: tutti i migranti a terra a Lampedusa Adesso arriva l'assist dei pm a Open Arms. La procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave. E questa scelta, da parte della procura implica lo sbarco di tutti i migranti a bordo. Dunque le toghe, dopo aver agevolato il ritorno in mare delle ong con i dissequestri delle navi, adesso danno una mano a Open Arms

Open Arms - interviene la magistratura : migranti sbarcano e nave sotto sequestro : La procura di Agrigento ha disposto il sequestro della Open Arms dell'associazione ferma davanti a Lampedusa e l'evacuazione immediata dei profughi a bordo, che potrebbe cominciare già questa sera. I magistrati hanno aperto un fascicolo a carico di ignoti per omissione e rifiuto di atti d'ufficio. Salvini: "Governo inciuci vuole aprire i porti".Continua a leggere

Il sequestro della nave Open Arms, come apprende l'Adnkronos, è stato disposto per la violazione dell'articolo 328 del Codice penale, cioè omissione e rifiuto di atti di ufficio a carico di ignoti "per non avere risposto alle gravi condizioni di salute dei Migranti". Secondo l'articolo 328 del Codice penale "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico

Open Arms - Toninelli : 'L'UE ci volta le spalle per colpa di Salvini' : La crisi di governo che sta interessando l'Italia si riflette anche nelle politiche sull'immigrazione. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, ha attaccaro il suo collega all'Interno, Matteo Salvini, a causa della vicenda Open Arms. Più precisamente, Toninelli ha sostenuto che l'Unione Europea starebbe voltando le spalle all'Italia sui migranti per colpa dello stesso politico leghista. Il ministro grillino e la critica ...

