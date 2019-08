Migranti | Procura Agrigento indaga contro ignoti | non identificato chi ha commesso

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Iltore diLuigi Patronaggio, che ha disposto il sequestro della nave Open Arms,, come anticipato dall’Adnkronos, per omissione e rifiuto di atti di ufficioperché non è statochi avrebbeil reato nella catena di comando.L'articolo, nonchi hareato** CalcioWeb.

TgLa7 : #migranti La procura di #Agrigento ha disposto il #sequestro della nave della #OpenArms ferma davanti a #Lampedusa… - repubblica : ?? #OpenArms la procura decide il sequestro della nave: i migranti saranno fatti sbarcare - ciropellegrino : #Lampedusa, la procura di #Agrigento ha disposto il sequestro della #OpenArms e lo sbarco immediato dei migranti a… -